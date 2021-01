TV Samsung QLED 4K The Frame 50 pouces à 899 € au lieu de 1199 €

Le TV Samsung The Frame de 50 pouces passe de 1199€ à 899€ chez Darty et à La Fnac.

La télévision Samsung QLED 50 pouces en forme de tableau bénéficie d’une remise mais également d’une ODR de la marque. Ce bon plan est valable chez Darty mais également à La Fnac. Son prix passe donc de 1199€ à 899€.

Tv Samsung QLED The Frame à 899€

Envie d’avoir une télévision qui se fond parfaitement dans votre intérieur ? Cette TV Samsung The Frame est conçue pour sublimer votre intérieur qu’elle soit éteinte ou allumée. Lorsqu’elle est éteinte, son mode permet d’afficher une œuvre d’art avec un réalisme digne d’un vrai tableau. Il est possible en plus de personnaliser avec les cadres interchangeables.

Avec une technologie Qled 4K Dual LED, les couleurs sont plus réalistes et affichent plus de contrastes et plus de profondeur.

Si elle est affichée au prix de départ de 1199€, les sites marchands offrent une réduction de 100€. Pour ensuite obtenir un tarif final de 899€, Samsung propose une ODR de 200 €.

Pour en bénéficier c’est facile il vous suffira de compléter le formulaire disponible directement sur Darty et la Fnac. Attention, pour qu’il soit effectif il faudra acheter le téléviseur au plus tard le 16 février. Le remboursement par virement bancaire sera fait sur votre compte au plus tard 4 semaines suivant la réception de votre formulaire.

