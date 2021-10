TV & Son : notre sélection des produits à ne pas manquer chez Darty

Notre sélection de TV

Nous avons sélectionné quatre modèles de téléviseurs qui nous paraissent intéressants, soit pour leurs spécifications techniques, soit pour leur rapport qualité-prix. Nous vous proposons un article haut de gamme pour les plus exigeants, deux milieux de gamme pour assurer une certaine qualité d’expérience sans atteindre des tarifs trop élevés, et un entrée de gamme pour ceux qui dispose d’une enveloppe limitée.

TV LED Xiaomi Mi TV 4A 32" le meilleur premier prix du marché

La connectique généreuse

Un tout petit prix Verdict : Connu pour ses smartphones, Xiaomi s’invite sur le marché des téléviseurs depuis quelques années avec succès grâce à ses prix très attractifs. Disponible à moins de 200 euros, la Xiaomi Mi TV 4A 32” dispose d’un écran de 32 pouces et dispose du meilleur système Smart TV du moment : Android TV. La dalle affiche une qualité d’image HD et l’immersion sonore est prise en charge par un double haut-parleur 5W DTS- HD et Dolby Audio. On retrouve également une connectique (3 ports HDMI, 2 ports USB, prise Ethernet) et une connectivité (WiFi Dual Band et Bluetooth 4.2) complètes. plus Android TV il s’agit de l’OS pour Smart TV le plus fluide et à l’interface la mieux pensée du marché, avec également la meilleure compatibilité avec les applications : Netflix, Prime Video, YouTube, Molotov, OCS, tout y est. Les apps et jeux du Play Store sont également présents, et la fonctionnalité Chromecast intégrée permet de diffuser du contenu sur le téléviseur directement depuis un smartphone ou une tablette. La connectique généreuse Avec trois ports HDMI, dont un HDMI ARC, deux ports USB 2.0 et un câble Ethernet, la Xiaomi Mi TV 4A 32” est capable d’accueillir tous vos accessoires filaires et de profiter des meilleures performances de votre connexion internet. Pour les appareils sans fil (manette, casque audio, clavier, souris…), une connectivité Bluetooth 4.2 est prévue. Un tout petit prix La Xiaomi Mi TV 4A 32” est vendue au prix de 199,99 euros chez Darty, avec un mois d’abonnement gratuit au service BrutX (la plate-forme vidéo de Brut) et une remise de 60 euros pour l’achat combiné avec un Portal TV, un accessoire qui permet de transformer son téléviseur en appareil d’appel visio grand format. Fiche technique +

TV LED Philips 43PUS7906 pour la magie de l'Ambilight

L’Ambilight

Android TV Verdict : Philips est un acteur majeur du marché des téléviseurs, offrant notamment une expérience unique avec sa fonctionnalité Ambilight, une technologie qui diffuse un halo lumineux de couleur autour de l’écran afin de renforcer l’immersion et de créer des effets visuels uniques dans la pièce. Ce modèle de 43 pouces reste abordable malgré une définition 4K et des certifications HDR et surtout Dolby Vision, ce dernier manquant parfois à l’appel sur des téléviseurs vendus bien plus chers. La connectique est complète, avec notamment la présence de quatre ports HDMI, et le système repose sur l’incontournable Android TV. Lire le test La qualité de l’écran La TV propose une qualité 4K UHD sur sa diagonale de 43 pouces pour afficher une grande richesse des détails et une image précise. Elle est également compatible HDR et Dolby Vision, une fonction premium qui lui permet de bénéficier de meilleurs contrastes et de couleurs plus éclatantes. L’Ambilight L’un des principaux arguments pour acheter une Smart TV Philips est la technologie Ambilight sur trois côtés, qui bouleverse l’expérience de visionnage, aussi bien pour les films et séries que pour les jeux vidéo. Les lumières positionnées autour de la dalle produisent un éclairage qui s’adapte au contenu à l’écran. L’essayer, c’est l’adopter, et on a bien du mal à faire machine arrière par la suite. Android TV Philips utilise deux systèmes d’exploitation en fonction du modèle de TV : Saphi ou Android TV. C’est ce dernier qui est présent sur la Philips 43PUS7906, et c’est une très bonne nouvelle tant il est plus performant et fluide, ainsi que doté d’une interface claire, et compatible avec un grand nombre d'applications. Fiche technique +

TV LED HiSense 65A7GQ le QLED sur une grande diagonale

Dolby Vision et HDR10+

Des modes d’affichage avancés Verdict : HiSense est connu pour intégrer les meilleures technologies à ses téléviseurs tout en conservant des tarifs maîtrisés et un meilleur rapport qualité-prix que chez Samsung ou LG. Avec son grand écran de 65 pouces, cette référence 4K compte sur une dalle Quantum Dot (QLED) affichant des couleurs très réalistes, ainsi que sur les formats HDR10+ et Dolby Vision. Son design borderless renforce l’impression d’immersion, tout comme l’audio surround Dolby Atmos. Ce téléviseur profite aussi de modes spéciaux pour le sport ou le jeu vidéo pour booster les performances pour ces usages, ainsi que du fameux port HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération. plus La technologie QLED La HiSense 65A7GQ va plus loin qu’un rétroéclairage classique et repose sur la technologie Quantum Dot (QLED), qui promet une colorimétrie plus riche avec plus d’un milliard de nuances de couleurs prises en charge. Le meilleur réalisme sur le segment LCD. Dolby Vision et HDR10+ Le téléviseur est à la fois compatible HDR10+ et Dolby Vision, là où d’autres marques se contentent souvent d’un seul des deux formats. On dispose donc de la meilleure qualité de contraste, de luminosité et de précision des couleurs quelle que soit la plateforme utilisée. Des modes d’affichage avancés Avec son compensateur de mouvement, la HiSense 65A7GQ ajoute des images supplémentaires à l’action pour améliorer la fluidité des scènes rapides, comme les matchs de sport ou les films d’action. Pour les gamers, le très demandé port HDMI 2.1 permet de bénéficier des fonctions Variable Refresh Rate (VRR) et ALLM (Auto Low Latency Mode) pour jouer dans les meilleures conditions. Fiche technique +

TV OLED LG OLED55C1 2021 la meilleure technologie d'écran

Pour jouer à 120 fps

La télécommande Magic Remote Verdict : Le modèle le plus haut de gamme de notre sélection est le LG OLED55C1, qui comme son nom l’indique est un téléviseur 4K muni d’un écran de technologie OLED. Celle-ci permet de jouir d’un contraste infini et de noirs purs pour proposer la meilleure expérience cinématographique disponible sur un téléviseur aujourd’hui. De plus, les joueurs ont accès à une dalle 120 Hz avec port HDMI 2.1 et une latence extrêmement faible. Ultra fin et élégant, le téléviseur de 55 pouces trouvera place dans n’importe quelle pièce de la maison. Si vous avez le budget, cette référence offre une expérience premium inégalable. Lire le test L’écran OLED L’OLED est le Saint-Graal des technologies d’écran pour téléviseur. Les pixels produisent leur propre lumière, contrairement à ceux des écrans LCD qui ont besoin d’un système de rétro-éclairage. Conséquence, un pixel qui doit être noir est complètement éteint sur une dalle OLED, ce qui est impossible avec les autres technologies. Les noirs sont donc purs et les contrastes parfaits, sans oublier que la dalle est bien plus réactive. De plus, le Dolby Vision IQ ajuste intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et des conditions d'éclairage pour disposer des meilleurs paramètres en fonction de la situation. Pour jouer à 120 fps Le téléviseur est équipé de quatre ports HDMI 2.1 et d’une dalle 120 Hz, ce qui signifie qu’il est possible de jouer en qualité 4K à 120 images par seconde en branchant une PS5 ou une Xbox Series X. Encore peu de téléviseurs sur le marché le permettent, surtout pour de l’OLED. La télécommande Magic Remote Une télécommande bien pensée peut changer toute l’expérience utilisateur avec sa TV. La Magic Remote offre un système de pointeur et une molette pour simplifier la navigation dans webOS, comme avec une souris sur PC. Avec le NFC, le mobile peut être relié directement au téléviseur pour partager des contenus. Et les commandes vocales sont supportées grâce au microphone. Fiche technique +

A savoir avant d’acheter sa TV

Vous ne savez pas vers quel modèle vous tourner ? Il faut dire que l’éventail d’offres est très large et que de nombreuses technologies différentes s’opposent. Voici quelques points à prendre en compte pour bien choisir son téléviseur.

OLED ou QLED ?

Le QLED est une technologie de type LCD et donc basée sur le rétroéclairage. Cette appellation renvoie à l’utilisation de la technologie Quantum Dot pour booster la colorimétrie des images. Attention, la dénomination QLED seule ne renvoie pas forcément à un téléviseur haut de gamme. Une TV QLED Edge LED, par exemple, peut être considérée comme du milieu de gamme.

L’OLED en revanche est un véritable gage de qualité. Cette technologie, avec des pixels qui émettent leur propre lumière, permet de bénéficier des meilleurs contrastes, de noirs profonds, d’une colorimétrie juste et d’une latence très faible. Les TV OLED sont aussi bien plus fines et légères que les LCD puisqu’elles n’ont pas besoin de panneaux de rétro-éclairage. La luminosité de l’OLED n’atteint pas celle des meilleurs LCD, mais reste tout à fait satisfaisante. L’OLED reste la solution la plus premium et nécessite un budget supérieur au QLED, mais la différence de prix est justifiée par l’expérience.

Quelle TV pour jouer ?

Les gamers doivent faire attention à une spécification en particulier, concernant la connectique : la présence d’un port HDMI 2.1. Celui-ci assure notamment la prise en charge sur les appareils compatibles, dont la PS5 et la Xbox Series X, d’une définition 4K en 120 images par seconde pour le jeu vidéo. Il faut bien sûr également un téléviseur équipé d’une dalle 120 Hz pour en profiter mais en principe, toutes les références avec HDMI 2.1 ont bien un écran avec une telle fréquence de rafraîchissement. Une TV à fort contraste est également recommandée pour les titres jouant sur l’obscurité.

720p, 1080p, 4K, 8K : quelle définition d’image choisir ?

Les téléviseurs 4K se sont largement démocratisés et il est désormais possible d’en acquérir un à très bas prix. C’est l’option la plus recommandée actuellement. En 2021, l’utilité d’investir dans un modèle 8K est encore limitée étant donné que peu de contenus compatibles sont disponibles. Si vous optez pour une petite diagonale (32 pouces ou inférieur), une définition HD (720p) peut suffire. A partir de 40 pouces, ne descendez pas en-dessous du Full HD (1080p).

HDR, Dolby Vision : vraiment utile ?

Le HDR et le Dolby Vision sont des technologies d’imagerie à grande gamme dynamique. Elles exploitent la luminosité de la dalle pour mettre en valeur certains éléments d’une scène, produire des couleurs plus vives et améliorer le contraste. Le Dolby Vision est propriétaire, les fabricants doivent donc payer pour obtenir une licence, alors que le HDR est ouvert. Certains contenus sont compatibles seulement HDR, d’autres seulement Dolby Vision. Mieux vaut donc que son téléviseur prenne en charge les deux pour être sûr de bénéficier de la meilleure expérience à tout moment.

Quelle Smart TV est la meilleure ?

A moins que vous ne branchiez votre TV à une box multimédia, il est primordial de bien choisir le système d’exploitation et l’interface sous lesquels tournent le téléviseur, car tous ne se valent pas et l’expérience de navigation peut en être chamboulée. Nous conseillons Android TV, qui est à la fois la plus simple et la plus fluide, et qui dispose d’un très grand nombre de services et applications grâce au Play Store. Tizen (chez Samsung) et webOS (chez LG) sont des alternatives crédibles.

Notre sélection de barres de son

Pour une expérience audio immersive et de qualité, il n’est pas possible de se contenter du système audio des téléviseurs, limité par design. Une barre de son produit un résultat bien plus convaincant, aussi bien pour le sport que pour le jeu vidéo, les séries ou les films, et bouleverse véritablement le rendu sonore. Nous avons sélectionné trois modèles intéressants couvrant tous les budgets.

Barre de son Samsung HW-T550

Un son 3D immersif

Pour tous les besoins Verdict : Ce modèle se montre attractif grâce à son rapport qualité-prix. Pour moins de 180 euros, nous avons droit à une barre de son équipée de cinq haut-parleurs avec caisson sans fil, une configuration qui délivre une puissance cumulée allant jusqu’à 320W et des basses lourdes. L’appareil signé Samsung offre un son surround 3D compatible DTS Virtual:X, une connectique HDMI 1.4 ARC et une connectivité sans fil par Bluetooth 4.2. Lire le test Prix plancher A moins de 180 euros, ce produit est disponible à un prix hyper attractif pour ce segment, et constitue une bonne entrée en matière pour les consommateurs en quête de leur première barre de son et disposant d’un budget serré. Un son 3D immersif Cette barre de son Samsung est compatible DTS Virtual:X et est capable de donner un rendu audio surround 3D, avec une dimension aussi bien horizontale que verticale. Il peut de plus être complété avec un kit d'enceintes arrière sans fil pour vivre une expérience sonore encore plus réaliste et envoûtante. Et le caisson de graves sans fil inclus s’assure de rendre des basses profondes et riches. Pour tous les besoins En plus des contenus TV traditionnels (séries, films, diffusions sportives), l’appareil gère très bien le jeu vidéo grâce à son mode gaming qui ajuste automatiquement les réglages pour les meilleures sensations en jeu. Et bien sûr, vous pouvez lancer de la musique à partir d’un smartphone ou d’un autre appareil. Fiche technique +

Barre de son Bose TV Speaker

Le mode dialogue

Le rendu des basses Verdict : Spécialiste du son, Bose nous séduit avec cette barre de son compacte munie de deux haut-parleurs à plage étendue. Très simple à installer, elle est parfaite pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec une configuration compliquée. Elle est particulièrement conseillée à ceux qui regardent beaucoup de séries et de films grâce à son mode dialogue des plus pratiques. plus Un design qui s’intègre bien dans le salon Avec ses dimensions contenues de 7,0 cm (H) x 54,8 cm (L) x 8,6 cm (P), la barre de son de Bose s’intègre facilement sur n’importe quel meuble TV. Discret, il se fond bien dans le décor du salon avec sa finition mate et sa grille métallique qui en font une réussite esthétique. De plus, son installation par câble audio optique ou câble HDMI est des plus simples. Le mode dialogue Cela nous est tous déjà arrivé en regardant un film ou une série : le son des dialogues est trop bas, ce qui oblige à augmenter le volume, mais alors le son des scènes d'action devient bien trop fort. Un problème résolu par la Bose TV Speaker et son mode dialogue qui améliore le rendu des voix et permet d’entendre et de comprendre distinctement chaque mot prononcé. Le rendu des basses Cette barre de son étonne par sa capacité à restituer des basses profondes et riches malgré son format compact. Et il est possible d’en profiter encore plus grâce à un mode consacré qui permet d’ajouter encore plus de basses au son, une fonction qui ravira les mélomanes amateurs des ondes longues. Fiche technique +

Barre de son LG SN10Y Dolby Atmos

La puissance de l’IA

La commande vocale Verdict : La barre de son ultime qui va révolutionner votre expérience multimédia. Elle embarque pas moins de 11 haut-parleurs pour une puissance de sortie inouïe allant jusqu’à 570W, le tout avec une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X pour le son surround. Tous les meilleurs formats audio sont supportés et la connectique est extrêmement riche, avec trois ports HDMI 2.1 dont un eARC. Le produit est livré avec son caisson de basses sans fil et son support mural. Lire le test Le son surround 7.1.2 ch La barre de son dispose d’une sortie 7.1.2 ch et de la technologie Meridian de traitement numérique des signaux pour une qualité sonore exceptionnelle. Prenant en charge les standards Dolby Atmos et le DTS:X, elle peut délivrer un son surround 3D immersif via l’ajout de haut-parleurs arrière. Ses haut-parleurs à projection verticale promettent une expérience de qualité cinéma. La puissance de l’IA La LG SN10Y compte sur l’intelligence artificielle pour sublimer son hardware déjà premium. Le AI Room Calibration détermine la meilleure configuration de la barre de son pour la pièce dans laquelle elle se trouve et corrige la fine distorsion sonore provoquée par les objets présents aux alentours. Une autre fonction, AI Sound Pro, analyse automatiquement le contenu pour optimiser les paramètres audio selon la scène, pour profiter de dialogues clairs ou d’une action plus percutante. La commande vocale La barre de son est compatible Google Assistant et permet de lancer des actions à la voix sans effort, sans avoir besoin de sortir son smartphone ou d’utiliser une télécommande. Une fonctionnalité Chromecast est aussi intégrée pour diffuser du contenu simplement depuis un autre appareil. Fiche technique +

A savoir avant d’acheter sa barre de son TV

Les novices ne comprennent peut-être pas tout du jargon technique des barres de son ou aux informations importantes à prendre en compte pour leur achat, voici quelques réponses à vos questions.

Quelle connectique ?

Vous devez choisir une solution qui soit compatible avec votre téléviseur. Si vous avez le choix, privilégiez le HDMI ARC (Audio Return Channel), qui permet d’avoir un son qui transite entre les deux sources. La barre de son est alors capable de diffuser l’audio de n’importe quel appareil branché à la TV en plus de cette dernière, ainsi que du tuner TNT. Vous pouvez aussi contrôler le volume de la barre de son avec la télécommande du téléviseur.

L’eARC est une norme encore plus poussée, qui nécessite un port HDMI 2.1 compatible et jouit d’une bande passante bien plus élevée, qui permet de bénéficier d’un son Dolby Atmos, DTS:X ou surround 5.1/7.1 non compressé.

Plus simple à mettre en place, la connectique optique est aussi plus répandue, mais moins performante. Évitez de recourir à la connexion sans fil par Bluetooth pour connecter une barre de son à la TV, on constate une trop importante dégradation de la qualité.

Comment avoir un son surround 3D ?

Dans un premier temps, il faut vérifier que la barre de son est bien compatible avec cette technologie : Dolby Atmos (propriétaire), DTS:X (libre)… Ensuite, certains appareils sont équipés de haut-parleurs arrière pour proposer un audio qui englobe la pièce. Mais dans la plupart des cas, le résultat ne sera pas optimal. Il sera souvent nécessaire d’investir dans d’autres enceintes (qui devront être compatibles) d’accompagnement pour vraiment avoir droit à l’expérience surround 3D.

Quelle puissance de sortie ?

Pas besoin d’acheter la barre de son la plus puissante du marché si votre téléviseur est positionné dans une petite pièce. Vous devez adapter l’équipement à l’environnement. Ainsi, pour un salon de moins de 40m², il ne sera souvent pas utile de dépasser les 300W. Pour de très grandes pièces, il peut convenir de chercher une puissance bien au-delà.

Combien de canaux et de haut-parleurs ?

Le nombre de haut-parleurs ne fait pas tout, mais plus il y en a, plus la barre de son a des chances de délivrer un puissant son spatial car chaque speaker se verra attribuer son propre rôle et visera une direction différente, souvent gage de qualité. Le nombre de canaux est indiqué sur la fiche technique du produit. Pour prendre un standard bien connu, le 5.1 signifie qu’il y a cinq canaux dédiés à la restitution des aigus et des médiums, et un pour les basses. Attention, les barres de son ont parfois plus de canaux que de haut-parleurs car un traitement numérique est appliqué pour ce faire. Mieux vaut opter pour une barre avec un haut-parleur pour chaque canal.

Avec ou sans caisson de basses ?

Certaines barres de son viennent accompagnées d’un périphérique un peu plus encombrant : le fameux caisson de basses, équipé d’un woofer dont la mission est de retransmettre au mieux les graves. Pour les utilisateurs les plus exigeants, le caisson de basse est un indispensable de l’expérience audio, surtout si vous comptez sur une bonne spatialisation du son. Nous recommandons vivement son utilisation.