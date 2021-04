Twitter aurait envisagé de racheter Clubhouse pour 4 milliards de dollars

Au vu du succès rencontré par Clubhouse, le récent réseau social audio qui cartonne, il n’est pas étonnant que Twitter ait voulu en profiter. Même Facebook a prévu de cloner Clubhouse avec un nouveau service appelé Fireside.

D’ailleurs, Twitter est déjà en train de lancer son service concurrent nommé Spaces. En effet, « le lancement n’en est qu’au tout début, mais progresse. Tout le monde sur iOS et Android peut rejoindre un espace et écouter, et un petit groupe de personnes sur iOS peut créer un espace ». Néanmoins, Twitter aurait d’abord envisagé de racheter Clubhouse avant de développer Spaces.

Twitter aurait abandonné l’idée de racheter Clubhouse pour se concentrer sur Spaces

Comme l’a rapporté Bloomberg, « Twitter a eu des entretiens ces derniers mois pour acquérir Clubhouse, le réseau social à la mode basé sur l’audio, selon des personnes proches du dossier ». Il a ensuite ajouté que : « les entreprises ont discuté d’une évaluation potentielle d’environ 4 milliards de dollars pour Clubhouse, ont déclaré ces personnes, demandant à ne pas être identifiées car l’affaire est privée ». Twitter n’a pas souhaité apporter de précision à Bloomberg, mais il semblerait bel et bien qu’il ait cherché à acquérir Clubhouse pour 4 milliards de dollars.

Mais alors, que s’est-il passé ? Nous ne le savons pas exactement. Twitter a abandonné cette idée pour une raison quelconque. Le réseau social à l’oiseau bleu a sûrement estimé ne pas avoir besoin de racheter Clubhouse pour se lancer dans le marché des réseaux sociaux audio. Il mise probablement tout sur son nouveau service Spaces. La plateforme est d’ailleurs en train de travailler sur une fonctionnalité permettant d’annuler la publication d’un tweet dans les 5 secondes après son envoi.

Enfin, si vous n’avez pas encore trop entendu parler de Clubhouse, il s’agit d’un réseau social qui se base uniquement sur l’audio. Le seul moyen d’interagir avec les autres utilisateurs est de leur parler. Il existe différentes salles de discussion portant sur des thèmes variés. Des personnalités comme Elon Musk et Mark Zuckerberg ont par exemple déjà utilisé Clubhouse.

