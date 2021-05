Twitter autorise désormais des aperçus d’images plus grands dans le fil d’actualité sur iOS et Android

Mercredi, Twitter a apporté des améliorations à la façon dont les images sont affichées et publiées, et les utilisateurs enthousiastes ont rapidement inondé la plateforme de photos verticales qui, auparavant, auraient pu apparaître recadrées dans le fil d’actualité.

Avant, il était obligatoire de cliquer sur une image pour l’afficher entièrement. Désormais, la plupart des images verticales s’afficheront directement sur le fil d’actualité.

Twitter crop – Crédit : Twitter

Twitter déploie enfin des images plus grandes dans votre fil d’actualité. Le réseau social avait commencé à tester cette fonctionnalité il y a près de deux mois. Les photographes qui souhaitent partager leurs photos sur le réseau social n’ont désormais plus à s’inquiéter de l’algorithme de recadrage de Twitter, et les photos seront affichées dans toute leur splendeur par défaut.

Avant, Twitter recadrait toutes les images qui n’étaient pas au format 16:9 afin de maintenir l’uniformité du fil d’actualité. Ce mode de fonctionnement avait déjà fait polémique il y a quelque temps. En effet, certains utilisateurs avaient constaté que l’algorithme créé par Twitter pour recadrer automatiquement les images privilégiait les visages blancs au détriment des visages noirs. Twitter s’était excusé pour cet algorithme, puis avait pris des mesures pour supprimer tout recadrage automatique des images.

Les images ne sont désormais plus recadrées sur Twitter

Désormais, ces images devraient également être plus détaillées, compte tenu de la récente mise à jour de Twitter qui permet d’obtenir d’afficher des images en 4K. Depuis la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité, les internautes s’en donnent à cœur joie et publient de nombreuses photos verticales pour essayer la nouvelle fonctionnalité.

Malheureusement pour certains, cette fonctionnalité empêche désormais la publication de certains mèmes, qui demandaient aux utilisateurs d’appuyer sur l’image pour la révéler entièrement.

Grâce à cette fonctionnalité, Twitter pourrait rivaliser avec Instagram. En effet, elle encouragera les utilisateurs à poster des photos sur ce réseau social. Instagram n’est pas le seul dans le viseur de Twitter, puisque le réseau social aurait envisagé de racheter Clubhouse pour 4 milliards de dollars. La mise à jour est actuellement disponible sur les smartphones iOS et Android. Prochainement, Twitter devrait également nous permettre de modifier nos tweets, mais d’annuler leur publication.

Source : Twitter