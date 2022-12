Twitter : De nouvelles fonctionnalités mises en place en moins de 5 minutes

Si les polémiques autour du réseau social américain sont nombreuses ces dernières semaines, une chose ne peut être reprochée au milliardaire américain : son immobilisme. En effet, en un mois, les nouvelles fonctionnalités mises en place, corrigées ou directement supprimées par Musk ont été diverses. La plus récente d’entre elles, la polémique autour des certifications : devenues payantes, puis retirées avant d’être ressuscitées et colorisées. L’effervescence des équipes de Twitter s’explique peut être, d’après ce qu’on apprend aujourd’hui, par la réactivité et le pragmatisme du nouveau propriétaire du réseau social.

Elon Musk, propriétaire de Twitter depuis près d’un mois © Pixabay

En effet, si on a appris au début du mois dernier que Musk avait licencié de nombreux salariés du réseau social, force est de constater que ceux qui ont pu rester sont plus rapidement entendus par le milliardaire américain. D’après ce qu’on apprend dans l’enquête menée par le journal américain Businessinsider, Elon Musk encouragerait les employés à émettre « à la pelle » de nouvelles idées et suggestions pour améliorer le réseau social. Selon ces derniers, certaines fonctionnalités inédites auraient ainsi été mises en place en moins de 5 minutes. Une réactivité à toute épreuve qu’aurait réussi à insuffler Musk à l’ensemble de son équipe.

« Pas de mauvaises idées, s’il vous plaît, sentez-vous libre de soumettre tout ce qui vous passe par la tête et qui pourrait être génial. »

Dans un mail envoyé à ses équipes et auquel nos confrères ont eu accès, Musk aurait demandé à ses employés de renseigner, dans un simple GoogleDoc, leurs suggestions pour améliorer le réseau social : « pas de mauvaises idées, s’il vous plaît, sentez-vous libre de soumettre tout ce qui vous passe par la tête et qui pourrait être génial ». De plus, le milliardaire aurait également demandé aux salariés de lui donner des pistes pour permettre au réseau social de réduire ses coûts de fonctionnement.

Source : businessinsider.com