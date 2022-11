Twitter : de nouvelles fonctionnalités promises par Elon Musk

Ce sont surtout des polémiques qui ont, depuis quelques jours, accompagné le – très controversé -rachat du réseau social par le milliardaire américain. Cependant, certaines annonces concernant l’utilisation de Twitter commencent, elles aussi, à faire réagir. Plus tôt cette semaine, Elon Musk avait, par exemple, déjà annoncé l’arrivée d’un abonnement à 8$ par mois. Cette nouvelle fonctionnalité doit permettre aux utilisateurs de faire certifier leur compte (et ainsi publier des vidéos plus longues ou accéder à du contenu avec moins de publicité). Aujourd’hui, l’arrivée de nouveaux outils vient d’être annoncé par le milliardaire américain.

Utilisateur Twitter © Pixabay

En effet, il n’aura pas fallu plus de 90 caractères à Elon Musk pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui s’annonce déjà très intéressante. Souhaitant mettre fin aux (très répandues) captures d’écran permettant de partager un texte plus grand, Elon Musk a annoncé qu’il permettra bientôt aux utilisateurs de partager un texte plus conséquent sans avoir recours à ce bricolage totalement « absurde » selon lui.

Vers une possible monétisation de certains contenus

Un autre chantier que le directeur de Tesla et de Space X souhaite commencer concerne la monétisation de certains contenus. En effet, Musk a également annoncé, plus tôt dans la semaine, qu’il songeait à rendre possible la monétisation de certaines activités. Si nous n’avons pas d’avantage d’information, cela semble rappeler, à première vue, les fonctionnalités d’autres plateformes connaissant actuellement un réel succès. La plus connue d’entre elles étant Onlyfans. Instagram teste également depuis peu cette fonctionnalité, en autorisant les utilisateurs à « sponsoriser » un compte pour accéder à plus de contenu.

Enfin, le milliardaire américain a également annoncé qu’il désirait rénover et moderniser le système de recherche de son réseau social : « La recherche sur Twitter me rappelle Infoseek en 1998 ! Cela s’améliorera également beaucoup plus rapidement » a-t-il tweeté. Si sur le papier, certaines fonctionnalités apparaissent intéressantes il s’agira de voir, dans les semaines et mois à venir, quelles autres directions seront prises par le réseau social et son nouveau propriétaire.

