Twitter : Elon Musk approuve le retour de Donald Trump sur le réseau social

Chaque jour, le feuilleton Twitter, produit, scénarisé et réalisé par Elon Musk, s’illustre par ses nombreux rebondissements. Si on vous annonçait, plus tôt ce week-end, que le nouveau propriétaire de Twitter, semblait vouloir temporiser concernant le rétablissement, ou non, du compte Twitter de Donald Trump, aujourd’hui Musk a tranché. L’ancien locataire de la maison blanche – et l’actuel candidat à sa réélection pour 2024 – est finalement autorisé à revenir sur le réseau social. Son ancien compte Twitter @RealDonaldTrump est, depuis hier, de nouveau accessible.

Nouvel utilisateur Twitter © Pixabay

Sur le compte personnel de Donald Trump, on peut ainsi de nouveau voir son dernier tweet, daté du 8 Janvier 2021 : “To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.” soit en français : “À tous ceux qui l’ont demandé, je n’irai pas à l’investiture du 20 janvier.”. Une prise de parole très critiquée à l’époque qui a vraisemblablement eu de lourdes conséquences institutionnelles et humaines. En effet, ce même jour, des militants Trumpistes avaient envahi le capitole américain. Des scènes surréalistes avaient alors fait le tour du monde et une partie de la responsabilité avait été attribuée au locataire de la maison blanche de l’époque. Ses comptes Facebook, Snapchat et Twitter avaient rapidement été supprimés.

Un sondage sur Twitter à l’origine de la décision ?

Si les décisions prises par le milliardaire américain Elon Musk sont parfois difficiles à expliquer, celle-ci serait fondée sur un sondage public publié, sur le compte Twitter de l’actuel propriétaire du réseau social. Rétablir l’ancien président américain ? Oui ? Non ? Voilà le contenu du post publié hier par Musk sur son compte personnel. Les résultats publiés ce jour, donnant le « oui » à 52% auraient expliqué le choix fait par le milliardaire américain.

Un mode de prise de décision unique qui n’est cependant pas inédit pour Elon Musk. En effet, il y a un an, ce dernier avait revendu 10% de ses actions de l’entreprise Tesla après que ses followers aient voté massivement dans ce sens dans un sondage du même type.

Source : Theverge.com