Twitter : Elon Musk produira des smartphones alternatifs si l’application disparait de l’App Store et du Play store

Elon Musk aura prévenu. Si Twitter disparaît de l’App Store et du Play Store, le milliardaire américain pourrait bien être tenté de rajouter une corde à son arc en développant son propre smartphone. Après les voitures autonomes Tesla, les fusées réutilisables SpaceX et les certifications payantes sur Twitter, pourquoi ne pas, en effet, se lancer dans la téléphonie mobile. L’industriel américain n’en est pas à son coup d’essai en termes d’innovations. Rappelons par exemple qu’Elon Musk a déjà, par le passé, créé puis vendu des lances flammes. Le smartphone est finalement une suite plutôt logique.

Il n’y a, cependant, pas de quoi s’inquiéter pour le moment. Selon les informations publiées par Musk, cette initiative ne verrait le jour qu’en cas de dernier recours. En effet ce dernier ne souhaiterait pas forcément se lancer sur ce marché. Il le ferait cependant sans hésiter si l’App Store et son cousin Android ne lui laissaient pas le choix.

La modération des contenus du réseau social en cause

Cette prise de position tranchée résulterait de la réaffirmation faite par Apple et Google de la nécessité, pour les applications sociales, de respecter un cahier des charges spécifique pour pouvoir prétendre à leur mise sur le marché en ligne. Les caractéristiques que doivent suivre ces applications sont liées, en grande partie, à la modération des contenus. Or, de nombreux éléments récents témoignent déjà d’une certaine dégradation des services de modération sur Twitter. De plus, les prises de position récentes d’Elon Musk concernant la réhabilitation de l’ensemble des comptes Twitter suspendus par le passé, laissent présager, là encore, un plus grand laxisme de la part des modérateurs du réseau social. Il s’agira ainsi de voir jusqu’où iront ces menaces. Pour rappel, Apple avait déjà retiré de son App Store le réseau social Parler, en raison de manquements à ces obligations.

