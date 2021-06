Twitter : la fonctionnalité payante des Super Follows arriverait bientôt

Twitter avait déjà annoncé au début de l’année qu’il travaillait sur une nouvelle fonctionnalité appelée les Super Follows qui vous permet de faire payer l’accès à vos tweets. Néanmoins, le réseau social à l’oiseau bleu n’a plus donné de nouvelles des Super Follows.

Les Super Follows de Twitter – Crédits : Jane Manchun Wong / Twitter

Finalement, cette fonctionnalité pourrait bien arriver plus tôt que prévu. En effet, l’experte Jane Manchun Wong a partagé des informations complémentaires sur Twitter dont l’algorithme de recadrage favorise les personnes blanches et les femmes. Elle a également partagé plusieurs captures d’écran des Super Follows. Cette fonctionnalité prendrait la forme d’une application à part entière pour les créateurs de contenu.

Les créateurs activent le Super Follow en choisissant une catégorie de contenu et les plateformes sur lesquelles ils postent

Pour être éligible à l’application Super Follows, un créateur doit avoir au moins 10 000 followers, avoir posté au moins 25 tweets dans les 30 derniers jours et être évidemment âgé de 18 ans et plus. Twitter cible donc les utilisateurs populaires et actifs de la plateforme. Quand ils activent les Super Follows, les créateurs doivent choisir la catégorie à laquelle appartient leur contenu. Il y a par exemple beauté, contenu pour adulte, comédie, jeux vidéo, pornographie, téléréalité, sports, etc.

Twitter is working on Super Follows application



Requirements:

– Have at least 10000 followers

– Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

– Be at least 18 years old



notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 6, 2021

Ensuite, les créateurs doivent indiquer les autres plateformes sur lesquelles ils partagent déjà du contenu avec leur plateforme. Il y a notamment OnlyFans, le réseau social qui permet de diffuser du contenu payant qui est généralement orienté vers la pornographie, ou encore Twitch qui a récemment ajouté plus de 350 nouveaux tags pour décrire les streams.

Pour le moment, Twitter n’a pas encore confirmé si les Super Follows seront bientôt disponibles sur la plateforme. Quoi qu’il en soit, l’abonnement coûterait 4,99 $ par mois aux utilisateurs qui souhaitent accéder au contenu bonus exclusif posté par les créateurs de contenu. Ce n’est pas non plus la première fois que Twitter lance des fonctionnalités payantes. Il a récemment introduit la Tip Jar qui est un outil de pourboire virtuel et l’abonnement Twitter Blue uniquement disponible au Canada et en Australie pour le moment.

Source : Engadget