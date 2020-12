Twitter : la nouvelle politique de certification des comptes sera lancée à partir du 20 janvier

Un compte certifié avec le badge bleu sur Twitter – Crédit : Twitter

Votre compte Twitter pourra bientôt être certifié, à condition qu’il remplisse les nouveaux critères de la politique de certification. Le réseau social à l’oiseau bleu, qui essaie de vous dissuader de liker des fake news, avait pris la décision de suspendre les demandes de certification en 2017. Depuis, très peu d’utilisateurs avaient pu faire certifier leur compte. Twitter a lui-même certifié une poignée de comptes cette année. Il s’agissait notamment de ceux des candidats des élections américaines. Il y a aussi eu ceux des scientifiques impliqués dans la lutte contre la Covid-19.

Les comptes Twitter inactifs, incomplets ou qui enfreignent les politiques perdront leur certification

Twitter a confirmé sur son blog que la nouvelle politique de certification sera effective à partir du 20 janvier 2021. D’ailleurs, la mise en place de la nouvelle politique va supprimer les macarons bleus des comptes qui ne remplissent plus les critères de certification. En effet, la plateforme a déclaré que le 20 janvier est la « date à laquelle nous commencerons également à supprimer automatiquement le badge vérifié des comptes inactifs et incomplets ». Cela comprend aussi les comptes qui enfreignent les politiques de Twitter.

De plus, vous ne pourrez pas demander le badge dès le 20 janvier 2021. Un porte-parole de Twitter l’a confirmé à nos confrères de The Verge. Cette date correspond à la mise en place de la nouvelle politique seulement. Les demandes de certification seront acceptées au début de l’année 2021, mais nous ne savons pas encore quand précisément. En attendant, vous pouvez maintenant partager directement des tweets sur Snapchat et bientôt sur Instagram.

De nombreux changements seront apportés à la nouvelle politique de certification. Il y aura des catégories plus précises pour les badges telles que les entreprises, les marques, les organisations à but non lucratif, les sportifs, les médias, les personnalités, etc. Quand vous déposerez une demande de certification, votre profil sera évalué de manière automatique, mais aussi par le biais d’un humain. Twitter veut effectivement s’assurer que le nouveau processus de certification soit le plus équitable possible. D’ailleurs, la fonctionnalité de retweet vient tout juste de revenir à la normale après les élections américaines.

