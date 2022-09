Twitter : les actionnaires approuvent le rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars

Les actionnaires de Twitter approuvent le rachat du réseau social par Elon Musk pour la somme de 44 milliards de dollars. Ils ont voté au cours d’une réunion qui a duré seulement 7 minutes. La majorité des actionnaires a approuvé deux propositions. La première est le rachat de la plateforme tandis que la deuxième concerne la rémunération des dirigeants de la société suite à l’accord.

Logo de Twitter – Crédit : Alexander Shatov / Unsplash

Les deux propositions ont donc été approuvées, mais nous ne connaissons pas encore la répartition finale des votes. Twitter la communiquera « à une date ultérieure » après avoir déposé les documents auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission). Bien que les actionnaires acceptent le rachat de Twitter, la décision finale revient à la Court of Chancery du Delaware. Le procès aura lieu au mois d’octobre et durera 5 jours.

Twitter veut finaliser l’offre de rachat pour 44 milliards de dollars

Après avoir initialement offert 44 milliards de dollars pour racheter Twitter, Elon Musk a renoncé à l’acquisition en juillet. Il accuse notamment Twitter d’avoir menti sur les chiffres des faux comptes. Selon lui, ces faux comptes représentent plus de 5 % des utilisateurs de la plateforme. D’ailleurs, une étude externe menée par un fournisseur de renseignements numériques affirme que ce chiffre est correct.

Quoi qu’il en soit, Twitter a décidé de poursuivre Elon Musk en justice pour rupture de contrat d’acquisition. De son côté, Elon Musk a essayé une nouvelle fois d’annuler l’accord de rachat. En plus du nombre de faux comptes, Musk a cité les 7 millions de dollars d’indemnité de départ versés à l’ancien chef de la sécurité Peiter Zatko qui est aujourd’hui un lanceur d’alerte. Ce dernier vient d’ailleurs de témoigner que les pratiques de sécurité de Twitter représentent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis.

Twitter espère donc pouvoir finaliser le rachat pour 44 millions de dollars à l’issue du procès en octobre. Elon Musk donnera quant à lui des arguments pour annuler l’offre de rachat et se retirer de la transaction. Le procès débutera le 17 octobre 2022 devant la Court of Chancery du Delaware.

Source : Engadget