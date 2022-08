Twitter : les affirmations d’Elon Musk sont « invraisemblables et contraires aux faits »

Suite à la contre-attaque d’Elon Musk qui a porté plainte contre Twitter, le réseau social rejette ses affirmations et déclare qu’elles sont « invraisemblables et contraires aux faits ». La bataille juridique s’intensifie.

Elon Musk a décidé de contre-attaquer la semaine dernière. Au mois de juillet, Twitter a déposé plainte contre Elon Musk auprès de la Court of Chancery du Delaware, un tribunal d’affaires américain, pour rupture de contrat d’acquisition. Le milliardaire américain a effectivement renoncé à son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Désormais, Elon Musk a lui-aussi déposé une plainte contre Twitter qui ne lui aurait pas fourni les informations nécessaires sur les faux comptes et les comptes spam du réseau social.

Logo Twitter – Crédit : Jeremy Bezanger / Unsplash

Selon Elon Musk, les informations partagées par Twitter ne sont pas suffisantes pour vérifier que moins de 5 % des plus de 220 millions d’utilisateurs quotidiens de la plateforme sont des faux comptes ou des comptes spam. L’homme d’affaires affirme même que Twitter a déformé ou omis des informations qui auraient pu dévoiler la valeur de l’entreprise.

Selon Twitter, Elon Musk trouve des excuses pour renoncer au rachat du réseau social

Suite à cette plainte d’Elon Musk, Twitter a décidé d’y répondre avec un document juridique de 127 pages. Ce document a été partagé publiquement hier. Le réseau social à l’oiseau bleu qualifie les affirmations d’Elon Musk comme étant « invraisemblables et contraires aux faits ».

Le document juridique détaille notamment que : « lorsque Twitter a intenté une action en justice pour faire respecter ses droits et a révélé la faiblesse de ces raisons, Musk a passé des semaines à trouver des raisons plus supposées – les demandes reconventionnelles – qui offrent un tout nouvel ensemble d’excuses pour sa violation. Les demandes reconventionnelles sont une histoire faite pour le litige qui est contredite par les preuves et le bon sens ».

La bataille juridique engagée entre Twitter et Elon Musk s’intensifie donc en amont du procès. Pour rappel, Twitter a déjà remporté une première victoire contre Elon Musk quant à la date du procès. Alors que le milliardaire américain voulait repousser le procès à février 2023, Twitter a réussi à obtenir gain de cause en demandant que le procès soit expédié le plus rapidement possible. Il se tiendra effectivement le 17 octobre 2022 si les deux parties n’arrivent pas à trouver un accord avant cette date.

