Twitter : les Fleets tombent à l’eau moins d’un an après leur lancement

C’est le clap de fin pour les Fleets de Twitter. Le réseau social vient officiellement d’annoncer que ses stories éphémères tombent à l’eau moins d’un an après leur lancement. Les Fleets disparaîtront définitivement le 3 août prochain.

Avec les Fleets, Twitter espérait concurrencer Instagram, Snapchat, Facebook et WhatsApp. Même Microsoft a récemment ajouté des stories dans son application Xbox mobile. Les stories sont extrêmement populaires pour partager du contenu rapidement sans prise de tête sur les réseaux, mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les plateformes sont adaptées aux stories. Twitter s’en est rendu compte et abandonne donc les Fleets.

Les Fleets – Crédit : Twitter

Le réseau social à l’oiseau bleu a commencé à tester les Fleets en mars 2020 au Brésil. Les retours semblaient très prometteurs. Twitter a donc déployé globalement les Fleets en novembre 2020. Néanmoins, les stories n’ont pas rencontré le succès escompté sur la plateforme.

Les Spaces vont remplacer les Fleets en haut du fil d’actualités de Twitter

Dans un communiqué officiel intitulé « Adieu, Fleets », Twitter explique que « nous n’avons pas vu d’augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec Fleets comme nous l’espérions ». En effet, les Fleets étaient censés « répondre à certaines des angoisses qui empêchent les gens de tweeter ».

Bien que les Fleets n’aient pas fonctionné, ils vont permettre à Twitter d’apprendre de ses erreurs afin d’améliorer la plateforme. Si vous utilisez ce réseau, vous n’avez pas pu manquer les Fleets qui apparaissent sous forme de bulles en haut du fil d’actualités comme sur les autres réseaux. Mais alors, qu’est-ce qui remplacera les Fleets à leur disparition ?

Twitter a confirmé que cet espace est désormais réservé aux Spaces. Similaires au fonctionnement du réseau social audio Clubhouse, les Spaces sont des salles de discussion vocale que les utilisateurs peuvent rejoindre. D’ailleurs, Twitter avait envisagé de racheter Clubhouse pour 4 milliards de dollars avant de se raviser et de se concentrer sur Spaces.

De plus, Twitter va récupérer les fonctionnalités des Fleets afin de les implémenter aux tweets classiques. Il s’agit par exemple de la caméra plein écran, des GIFs, des options de formatage de texte, etc. Cela permettra de partager des tweets encore plus personnalisés. Enfin, les Fleets de Twitter disparaîtront de manière définitive le 3 août prochain.

Source : Tech Radar