Twitter : les tweets vocaux arrivent bientôt sur iOS, attention à vos oreilles

Crédit : Maya Patterson & Rémy Bourgoin – Twitter

Les messages vocaux ne sont pas nouveaux sur les plateformes de messagerie instantanée. Que ce soit sur Messenger, Viber ou WhatsApp, les utilisateurs peuvent communiquer à l’aide d’enregistrements audio. C’est bien pratique quand vous devez parler rapidement à un proche ou à un ami puisque c’est souvent plus rapide que d’écrire. Cependant, c’est une tout autre histoire sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas poster un message vocal sur Facebook, Instagram et Reddit pour n’en citer que quelques-uns. Le seul moyen de faire parvenir de l’audio à la communauté, à ses followers et à ses amis est d’envoyer une vidéo. Et encore, les utilisateurs peuvent décider de la regarder sans le son.

À l’instar du tweet standard, le tweet vocal a une durée maximale de 140 secondes

La conceptrice de produits, Maya Patterson, et l’ingénieur logiciel senior Rémy Bourgoin de Twitter ont annoncé la nouvelle fonctionnalité dans un billet de blog. Ils y expliquent que 280 caractères (la limite maximum d’un tweet) ne suffisent pas toujours à vous exprimer. Retranscrire sa pensée par écrit peut également s’avérer difficile. C’est pourquoi Twitter a décidé d’ajouter « une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter – votre propre voix ».

Alors, cette affirmation ne fait pas de doute. Il est bien plus simple de s’exprimer à l’oral qu’à l’écrit. Parfois, les messages texte peuvent être mal interprétés, ce qui conduit à de violents échanges. Néanmoins, nous sommes tous au courant que Twitter est bien souvent la plateforme idéale pour les débats qui n’en finissent plus. La haine et le cyberharcèlement ne sont malheureusement pas exclus. Espérons que la fonctionnalité soit seulement utilisée à bon escient pour partager des informations ou exprimer calmement son point de vue.

Pour l’instant, la fonctionnalité des tweets vocaux ne sera déployée que sur iOS et seulement pour certains utilisateurs. La limite d’un tweet audio est de 140 secondes. Si vous dépassez, le tweet se transforme alors en thread. De plus, une légende écrite peut tout de même être ajoutée au tweet. Enfin, les utilisateurs pourront écouter l’enregistrement en tapant sur l’image qui affiche la photo de profil du locuteur. La lecture du tweet vocal continuera jusqu’à sa fin, peu importe si l’utilisateur continue sa navigation ou quitte l’application. Nous ne savons pas encore si Twitter a prévu d’étendre la fonctionnalité à davantage d’utilisateurs ou même à Android.

Source : Trusted Reviews