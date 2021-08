Twitter s’offre une refonte visuelle avec une nouvelle police et un design plus contrasté

Parmi les changements, qui sont déployés sur iOS, Android, mais aussi le site Web de Twitter, on peut noter l’arrivée d’une nouvelle police et d’une interface moins encombrée. De plus, Twitter a apporté des modifications à divers éléments afin de les rendre plus contrastés.

Twitter refonte – Crédit : Twitter

Le plus grand changement est une nouvelle police appelée Chirp, qui, selon la société, rend l’expérience Twitter « plus accessible, unique et centrée sur vous et sur ce dont vous parlez. ». Son arrivée n’est pas vraiment une surprise, puisque le réseau social l’avait présentée en janvier dernier.

De plus, Twitter ajoute que tous les textes en langue occidentale sont désormais alignés à gauche, ce qui facilite la lecture lors du défilement, tandis que les langues non occidentales restent inchangées. La société affirme que cela devrait faciliter la lecture du contenu lorsque vous faites défiler votre timeline. Twitter avait aussi retiré récemment ses Fleets, moins d’un an après leur lancement.

Twitter ajoute un Easter Egg à sa plateforme

Le réseau social à l’oiseau bleu a aussi ajouté un joli Easter Egg. En effet, lorsque vous tapez [CHIRPBIRDICON] dans la nouvelle interface, vous pourrez voir apparaître un logo Twitter dans votre message. Ne soyez donc pas surpris si vous croisez beaucoup d’oiseaux de Twitter sur votre timeline dans les prochains jours.

La société a également modifié son utilisation des couleurs. Elle dit avoir fait tout son possible pour utiliser moins de bleu et augmenter le contraste afin que les icônes fréquemment utilisées et le contenu visuel comme les images ressortent bien. Les personnes qui sont abonnées à Twitter Blue peuvent déjà modifier les couleurs de l’application et changer la couleur de l’icône de l’application, mais ce service n’est pour l’instant disponible sur iOS qu’au Canada et en Australie. Celle-ci n’est pas à confondre avec la fonctionnalité payante des Super Follows. Celle-ci vous permet de faire payer l’accès à vos tweets.

Twitter a également déclaré que les boutons sont désormais très contrastés, dont notamment le bouton « Suivre », afin de mieux faire ressortir les boutons importants. Les changements au niveau du design de l’interface devraient être visibles par tous les utilisateurs dès aujourd’hui sur le site Internet, sur Android et sur iOS.

Source : Twitter