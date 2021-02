Twitter : vous pourrez faire payer l’accès à vos tweets avec les Super Follows

Avec Super Follows, Twitter permettra aux utilisateurs de gagner de l’argent grâce à leur contenu. Ils auront la possibilité de le rendre exclusif à leurs followers les plus dévoués.

Twitter Super Follows – Crédit : Twitter

Les captures d’écran partagées par Twitter présentent une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Twitter de s’abonner à leurs créateurs préférés pour un certain tarif mensuel. Une capture d’écran détaille un coût de 4,99 dollars par mois. Cela leur permet de bénéficier de certains avantages réservés aux abonnés.

Parmi ceux-ci on retrouve notamment un « contenu exclusif », des « informations réservées aux abonnés », un « accès à une communauté », des « offres et réductions » et un « badge de soutien » pour les abonnés. « Nous explorons de nouvelles solutions pour fournir des modèles d’incitation financière aux créateurs et aux éditeurs afin qu’ils soient directement soutenus par leur public. » a déclaré Twitter. Récemment, Twitter a ajouté d’autres fonctionnalités bienvenues sur son site internet, telles qu’un nouveau thème sombre.

Qui pourrait utiliser ces Super Follows ?

On imagine que ce modèle payant sera destiné aux influenceurs célèbres qui ont déjà beaucoup d’abonnés sur la plateforme. Ainsi, il ne serait pas surprenant de voir des chanteurs tels que Justin Bieber proposer à ses 114 millions d’abonnés d’accéder en avant-première à sa dernière chanson moyennant 5 dollars. Il serait également possible d’écouter une reprise d’une chanson en utilisant la nouvelle fonctionnalité de tweets vocaux.

Twitter pourrait aussi faire migrer certains utilisateurs de Patreon. En effet, la plateforme leur permet également de proposer du contenu exclusif à leurs abonnés. C’est le cas de certains artistes, mais également de certains leakers célèbres. Ceux-ci y dévoilent par exemple des informations concernant un smartphone avant qu’elles ne soient reprises dans la presse.

Pour l’instant, on ne sait pas si les internautes auront la possibilité de retweeter ces tweets exclusifs, ou de les partager sur d’autres plateformes comme Snapchat ou Instagram. On ne sait pas non plus si tous les utilisateurs auront ou non accès à cette nouvelle fonctionnalité. Elle pourrait être réservée aux utilisateurs certifiés.

Source : The Verge