Uber : un usager facturé 35 000 £ pour un trajet de 15 minutes

Au petit matin, la tête embrumé par la gueule de bois, Oliver Kaplan a constaté qu’il avait été facturé plus de 35 000 £… pour un trajet Uber d’un peu plus de 6 km. Il s’agissait d’un bug, sa destination ayant été définie curieusement en Australie.

À Manchester, Oliver Kaplan veut rejoindre ses amis pour aller boire des coups. Il décide alors de commander un Uber pour effectuer un trajet d’environ 4 miles (soit 6,4 km). Celui-ci lui coûte entre 10 et 11 £. Le lendemain matin, stupeur ! Uber l’a contacté pour lui signaler qu’il n’avait pas suffisamment de fonds pour payer sa course de la veille dont les frais s’élèvent à 35 427,97 £.

« J’ai commandé un Uber comme je le fais la plupart des nuits en rentrant du travail et tout semblait normal. Le chauffeur est arrivé, je suis monté dans la voiture et il m’a emmené exactement là où je devais aller », raconte-t-il au Manchester Evening News.

Et d’assurer qu’il s’agissait d’un trajet de 15 minutes – maximum – et que la facture oscillait entre 10 et 11 £, débitée sur sa carte. « Mais quand je me suis réveillé avec la gueule de bois le lendemain matin, la dernière chose à laquelle je m’attendais était une charge de plus de 35 000 £ ! »

Un aller simple pour l’Australie

Dans la foulée, l’usager contacte le service client qui finit par trouver la raison expliquant ces frais ridiculement élevés. La destination finale de la course a été définie sur une adresse située en Australie. Un bug étonnant puisque Oliver a bien été acheminé à l’adresse qu’il avait indiquée dans l’application. Le service client précise que le montant n’a pas pu être prélevé car l’usager ne disposait pas de fonds suffisants.

« Si j’avais eu assez d’argent, j’aurais dû les traquer pour un remboursement – cela aurait pu me causer toutes sortes de problèmes financiers », pointe à raison l’utilisateur. Tout est bien qui finit bien puisqu’il n’aura évidemment pas à s’acquitter de plus de 35 000 £, Uber ayant corrigé cette anomalie. Oliver se pose toutefois toujours cette question : « Comment la destination a été définie en Australie en premier lieu, vu que c’est l’autre côté du globe ? »

