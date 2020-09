Ubisoft offre le jeu The Division jusqu’au 8 septembre

Crédit : Ubisoft

Les éditeurs rivalisent de promotions et autres bons plans pour attirer les joueurs vers leurs boutiques respectives. Aujourd’hui c’est Ubisoft qui propose de télécharger gratuitement le jeu Tom Clancy’s The Division sur UPlay.

Un jeu d’action-RPG au succès incontestable

Lancé en mars 2016, le jeu n’est pas forcément tout jeune, d’autant qu’une suite (Tom Clancy’s The Division 2, que nous avons d’ailleurs testé il y a quelques mois) a déjà vu le jour en février 2019, mais le premier opus reste intéressant et pas forcément dépassé graphiquement.

Pour rappel, Tom Clancy’s The Division est un jeu de tir tactique (action-RPG) se déroulant en monde ouvert, proposant des modes de jeu solo et multijoueur coopératif/tactique. L’action se déroule à New York dans un futur proche, le joueur étant principalement chargé de lutter contre des activités criminelles et d’enquêter sur la nature de l’épidémie de variole qui s’est abattue. Plus globalement, le joueur doit lutter contre l’effondrement de la société fans un monde dévasté. La série de jeu The Division, comme son nom l’indique, est scénarisé par l’auteur américain Tom Clancy.

Bref, ne tardez pas à télécharger Tom Clancy’s The Division sur UPlay, l’offre d’Ubisoft est valable jusqu’au au 8 septembre à 10:00, donc autant en profiter.