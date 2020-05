Ubisoft poursuit Apple et Google en justice à cause d’une copie de Rainbow Six : Siege

Ubisoft a porté plainte contre Apple et Google. Les deux géants américains autorisent en effet un jeu du nom d’Area F2 très similaire à Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege sur leur boutique respective, l’App Store et le Play Store.

Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege est une référence dans le domaine des FPS multijoueurs compétitifs. Développé par Ubisoft et sorti en 2015, le jeu connaît toujours une excellente popularité avec un pic de 122 190 joueurs connectés en simultané sur Steam aujourd’hui dans le monde. Selon Ubisoft, il y a au total 55 millions de joueurs, dont 3 millions qui y jouent quotidiennement via les différentes plateformes matérielles et logicielles (Epic Games, Steam, PS4, Xbox One, etc.).

Crédit : Ubisoft

Malgré les années qui commencent à s’accumuler, Rainbow Six : Siege (aussi appelé R6S) ne prend pas une ride et continue à proposer régulièrement du nouveau contenu ainsi que des tournois d’eSport. Ce n’est donc pas si étonnant que d’autres développeurs peu scrupuleux essaient de le copier pour atteindre un succès similaire. Les clones de Rainbow Six : Siege sont nombreux, et pourtant, il n’y en a qu’un dans la ligne de mire d’Ubisoft en ce moment.

Area F2 plagie Rainbow Six : Siege sur plusieurs aspects

Comme l’a rapporté Bloomberg, « Ubisoft Entertainment SA poursuit Apple Inc. et Google LLC en justice, accusant les sociétés de vendre un plagiat de son jeu vidéo populaire Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege ». Le plagiat en question n’est autre qu’Area F2. C’est un jeu de tir mobile gratuitement disponible sur l’App Store et le Play Store. Celui-ci est développé par Ejoy, une filiale du groupe chinois Alibaba.

Crédit : Ejoy

Le studio français a donc déposé plainte ce vendredi au tribunal fédéral de Los Angeles. Il a déclaré qu’Area F2 est « pratiquement une copie carbone de Rainbow Six : Siege et que cela ne peut pas être sérieusement contesté ». En effet, Area F2 copierait beaucoup d’éléments de l’interface de R6S dont le tableau des scores et le menu de sélection des opérateurs.

Ubisoft fait la chasse à ses concurrents

Le jeu chinois profite d’ailleurs du fait qu’il soit disponible sur iOS et Android. Il comble en quelque sorte l’absence du jeu d’Ubisoft qui n’est que sur PS4, Xbox One et PC. C’est d’ailleurs exactement ce que pensent certains utilisateurs comme on peut le lire dans une évaluation d’Area F2 : « ce jeu est similaire à mon jeu PS4 favori et j’adore pouvoir l’avoir sur mon téléphone ! ».

De plus, Ubisoft avait bien prévenu les deux géants américains avant de les poursuivre en justice. Il les avait informés que le jeu était en violation des droits d’auteur. Le studio français avait néanmoins été complètement ignoré par Apple et Google. Ils n’ont d’ailleurs toujours pas réagi à la plainte déposée. D’après le développeur, «les concurrents d’Ubisoft sont constamment à la recherche de manières de tirer parti de la popularité de R6S et de capter l’attention et l’argent des joueurs de R6S ». Area F2 vient seulement de sortir le mois dernier. Nous verrons donc bien si Ubisoft aura gain de cause. Si c’est le cas, le jeu sera supprimé des boutiques d’Apple et de Google.

Source : GameSpot