Ukraine : destruction de cinq fermes de bots pro-russes chargées de semer la panique

Des bots pour répandre de fausses informations en Ukraine – Crédit : SBU

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine orchestrée par le Kremlin, la guerre de l’information fait rage. En Russie, les autorités font tout pour cadenasser les médias. En réaction, des initiatives fleurissent pour contrecarrer la censure, comme sur Tinder. Mais le gouvernement russe s’active également en Ukraine en propageant des informations visant à déstabiliser les habitants.

Dans cette optique, des fermes de bots ont été déployées dans le pays, comme nous l’apprend le Service de sécurité d’Ukraine (SBU). Dans un communiqué, ce dernier affirme en avoir liquidé cinq qui se trouvaient à Kharkiv, Cherkasy, Ternopil et Zakarpattia. Ces fermes avaient pour mission de diffuser « des informations erronées sur l’invasion russe à grande échelle » par l’entremise de 100 000 comptes factices sévissant sur les réseaux sociaux, précise le SBU.

Ukraine : la guerre des fake news

Des fakes news visant à « propager un vent de panique parmi les citoyens ukrainiens » et à déstabiliser la situation sociopolitique en mettant en exergue « des informations déformées du front ». Parmi les objets saisis, on retrouve plus d’une centaine de passerelles GSM, 10 000 cartes SIM émanant de plusieurs opérateurs mais aussi des ordinateurs portables et du matériel informatique.

En revanche, les individus derrière ces vastes opérations de désinformation n’ont pas été rattrapées par la patrouille. « Dans le cadre de la procédure pénale engagée par les enquêteurs du SBU en vertu de l’art. 110 (atteinte à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine) du Code pénal ukrainien, des mesures globales urgentes sont en cours pour traduire en justice les personnes impliquées dans l’agression contre notre État », peut-on notamment lire.

En Ukraine comme en Russie, le Kremlin fait tout pour documenter le conflit à son avantage. Ce faisant, Moscou menace notamment de bloquer Wikipédia. En réaction à cette censure, les hackers d’Anonymous avaient diffusé des images « interdites » de la guerre en Ukraine à la TV russe.

Source : SBU