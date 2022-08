Umbrella Academy : la série renouvelée pour une quatrième et dernière saison

Netflix vient d’annoncer que l’une de ses séries les plus populaires, The Umbrella Academy, vient d’être renouvelée pour une quatrième et dernière saison.

The Umbrella Academy © Netflix

Netflix vient de renouveler la série The Umbrella Academy pour une quatrième et dernière saison. Selon Deadline, qui rapporte l’information, le scénario de cette ultime saison serait déjà prêt, du moins, en grande partie. Elle devrait « tenir les fans en haleine » jusqu’à la dernière minute, selon son showrunner.

Une ultime saison pour la série The Umbrella Academy

Steve Blackman, qui a développé l’adaptation basée sur la bande dessinée éponyme pour le service de streaming, restera producteur exécutif et showrunner. « Je suis très excité à l’idée que les fans incroyablement fidèles de The Umbrella Academy vont enfin pouvoir vivre la fin appropriée du voyage des frères et sœurs Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La première saison de The Umbrella Academy était arrivée sur Netflix en 2019, avant de devenir l’une des trois séries les plus populaires de l’année. Le show, qui est basé sur la bande dessinée du même nom de Gerard Way et Gabriel Bá, suit les enfants adoptés par le milliardaire Reginald Hargreeves. Tous sont formés pour utiliser des super-pouvoirs.

À lire : Netflix : 4 extensions essentielles qui vont vous changer la vie

La saison 2 avait été lancée en juillet 2020, où l’équipe de superhéros s’était retrouvée coincée dans les années 1960, devant à nouveau empêcher l’apocalypse. La saison 3 était quant à elle sortie en juin 2022 et rassemble aujourd’hui pas moins de 124,5 millions d’heures visionnées et cinq semaines passées dans le Top 10.

Les acteurs dont le retour a été confirmé pour la quatrième et dernière saison de The Umbrella Academy incluent Elliot Page en tant que Viktor, Tom Hopper en Luther, David Castañeda en Diego, Emmy Raver-Lampman en Allison, Robert Sheehan dans le rôle de Klaus, Aidan Gallagher en tant que Five, Justin H. Min en Sparrow Ben, Ritu Arya en Lila Pitts et Colm Feore dans le rôle de Reginald Hargreeves.

Les trois premières saisons de The Umbrella Academy sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix. La quatrième et dernière saison n’a pas de date de sortie pour le moment.

Source : Deadline