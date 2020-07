Umbrella Academy : Netflix préparerait une saison 3

Umbrella Academy poursuit ses aventures – Crédit : Netflix

Les super-héros n’ont jamais été aussi populaires. Plusieurs films sont prévus pour les années à venir, aussi bien chez DC Comics que Marvel. Mais les super-héros s’exportent aussi sur petit écran et offrent souvent des spectacles réjouissants, à l’image de The Boys et Umbrella Academy. Et alors que la deuxième saison du second cité a été officialisée avec une bande-annonce, Netflix n’en aurait pas terminé avec le programme. Une troisième saison serait bien en chantier pour la plate-forme de SVOD.

Umbrella Academy poursuit son petit chemin

Umbrella Academy a été, dès sa première saison, un véritable succès critique pour Netflix. Une approche beaucoup plus originale du mythe super-héroïque et des anti-héros attachants, dotés de pouvoirs.

Comme l’explique What’s On Netflix, la plate-forme de SVOD aurait déjà commandé une troisième saison, alors même que la seconde n’est pas encore disponible.

Cette information, qui reste à prendre avec des pincettes, n’a rien d’étonnante. Umbrella Academy s’est hissé parmi les succès de Netflix en très peu de temps, et la société semble confiante quant à l’influence de la marque. The Witcher, dont un spin-off a été officialisée par Netflix, avait également eu droit au début de production d’une seconde saison alors que la première n’était pas encore disponible.

Direction les années 60 pour la seconde saison

Umbrella Academy s’envole pour les années 60 – Crédit : Netflix

En attendant l’officialisation de cette troisième saison, la seconde sera disponible le 31 juillet prochain pour les abonnés de Netflix. Dans cette seconde saison, direction les années 60 avec la famille Hargreeves qui doit faire face à l’approche d’une apocalypse. Les héros seront tous séparés. Allison, femme noire, devra vivre avec la ségrégation aux Etats-Unis pendant cette période de l’histoire. Luther et ses gros bras deviendra boxer, tandis que Klaus est gourou d’une secte. Quant à Diego, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique. La famille dysfonctionnelle de super-héros devra se retrouver pour combattre un nouvel ennemi, et la promesse d’aventures super-héroïques teintées d’humour.

Source : Wegotthiscovered