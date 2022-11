Umbrella Academy: quatrième saison confirmée par Netflix et actuellement en production

C’est en effet sur son compte Instagram que le créateur de la série à succès Umbrella Academy a partagé la bonne nouvelle aux fans. La série reviendra prochainement sur Netflix pour une quatrième saison. Celle-ci est actuellement en production et nous ne connaissons pas encore, à ce jour, la date de sortie prévue. A noter également qu’à en juger par le commentaire glissé sous la photo « Et ainsi ça commence… une dernière fois », cette quatrième saison sera vraisemblablement la dernière.

Umbrella Academy sur Netflix © Netflix

D’autres informations ont été partagées par Steve Blackman. En effet, sur son post apparaît également le titre du premier épisode de la série intitulé en anglais « The Unbearable Tragedy of Getting What You Want » que l’on pourrait traduire par « La tragédie insupportable d’obtenir ce que vous voulez« . Le nom de Jesse McKeown, célèbre scénariste de la série, figure également au côté de celui de Steve Blackman

Une série unique dans son genre et plébiscitée par les fans

Inspirée de la bande dessinée créée par Gerard Way et Gabriel Bá, Umbrella Academy fait voyager, depuis 2019 les fans de la série dans un univers unique en son genre sur la plateforme. La série, qui a notamment révélé sur le petit écran le talentueux Elliot Page, suit les aventures de sept frères et sœurs aux pouvoirs hors du commun. Ces derniers doivent faire face tant aux défis du quotidien qu’à des risques mettant en danger le monde entier.

La série de science-fiction s’est révélée être un réel succès. En effet, la première saison a, par exemple, été visionnée sur la plateforme en ligne par plus de 45 millions de téléspectateurs à travers le monde. La troisième saison s’est également illustrée, à sa sortie en juin dernier, en se positionnant à la première place du classement des séries les plus visionnées en anglais. Cette dernière est restée dans le TOP 10 pendant plus de cinq semaines consécutives. Pour rappel, pour ceux qui n’auraient pas encore visionné la série, les trois premières saisons sont toujours disponibles sur Netflix.

Source : Cbr.com