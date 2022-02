Un ado traque le jet privé d’Elon Musk en toute légalité, si la Lune s’écrasait sur la Terre, le budget faramineux de Mission Impossible 7, c’est le récap’

Parmi les informations fortes de ce mercredi 9 février : un jeune internaute a désormais l’autorisation pour suivre à la trace les trajets d’Elon Musk en jet privé. Un vidéaste nous explique ce qui se passerait si la Lune tombait sur la Terre comme dans Moonfall. Pour finir, les multiples interruptions de tournage ont coûté très cher aux producteurs de Mission Impossible 7.

Un petit malin autorisé à traquer les trajets en jet privé d’Elon Musk

Grâce à un bot Twitter, Jack Sweeney parvient à suivre en temps réel la localisation des jets privés des milliardaires. Elon Musk lui a proposé 5000 dollars pour fermer son compte. Une somme insuffisante aux yeux du jeune internaute qui a réclamé 50 000 dollars ou une Tesla Model 3. Si le milliardaire a refusé de sortir les billets avant de bloquer le jeune homme, ce dernier vient d’obtenir l’autorisation de la Federal Aviation Administration. Il peut donc continuer à traquer Elon Musk en toute légalité.

Elon Musk – Crédit : Steve Jurvetson, CC BY 2.0

Et si le scénario de Moonfall arrivait dans la réalité ?

Dans Moonfall, la Lune se rapproche dangereusement de la Terre. Un scénario catastrophe qu’un vidéaste a étudié en parlant du postulat suivant : que se passerait-il si la Lune s’approchait dangereusement de notre planète pendant un an avant de s’écraser ? Tsunamis gigantesques, mortalité extrême, famine… Les conséquences seraient désastreuses. Fort heureusement, Moonfall n’est qu’un film où les lois de la physique sont d’ailleurs sacrément bafouées.

La Lune s’écrase sur Terre © DR

Mission Impossible 7 est un gouffre financier

La pandémie a retardé à plusieurs reprises la production de Mission Impossible 7 et 8 et donc aussi les dates de sortie en salle. Le premier cité déboulera finalement le 14 juillet 2023 alors que le second ne sortira pas avant juin 2024. Conséquence, le budget de Mission Impossible 7 approche désormais des 300 millions de dollars et des coûts de marketing sont encore à prévoir. La pression exercée sur Christopher McQuarrie est forte. Bientôt en tournage, Mission Impossible 8 va notamment clôturer l’arc narratif d’Ethan Hunt, campé par Tom Cruise.

