Un Airbnb pour dénoncer l’invasion russe : « Les voisins ne sont plus bruyants »

Une fausse plateforme de réservation de biens pour réinformer les Russes – Crédit : rusmir.com

En Russie, les informations sur le conflit en Ukraine sont cadenassées par le Kremlin qui souhaite seulement mettre en exergue sa version des faits. En réaction, plusieurs campagnes ont été lancées depuis le début de l’invasion. Certains internautes ont notamment publié de faux avis sur Google Maps pour révéler aux Russes les exactions commises par leur armée.

Toujours dans la même optique, l’agence de pub Bickerstaff.734 a mis en place une campagne de réinformation originale. Elle a créé un faux site de réservations de logements. Celui-ci rappelle l’interface d’Airbnb qui a cessé ses activités en Russie comme bon nombre d’entreprises.

En s’aventurant dessus, on tombe sur des « annonces » qui documentent les régions ukrainiennes dévastées, images à l’appui. Des descriptifs ironiques les accompagnent. « Un appartement de trois pièces dans un quartier prospère, les voisins, ne sont plus bruyants. Il est possible d’emménager avec des animaux. Des fragments de roquettes fumants chauffent les lieux », affirme l’une d’entre elles.

Une campagne de réinformation sur l’Ukraine dévastée

Une autre annonce propose de louer un appartement à Boutcha, promettant notamment « une vue sur un tas de fer, un canapé brûlé, un petit trou dans la cuisine pour la hotte ». Et de vanter également le bruit « des sirènes » et « les fenêtres ouvertes » (comprendre : les trous dans les murs causés par les frappes).

Si vous tentez de réserver en cliquant sur le bouton rouge, le message suivant surgit : « Malheureusement, nous n’avons pas pu contacter le propriétaire de cet appartement ainsi que de nombreuses autres personnes qui ont été contraintes de quitter leur logement détruit à la suite de la ‘libération’ des troupes russes », peut-on notamment lire. Et l’agence d’exhorter les internautes à s’informer sur la guerre via un canal Telegram suggéré.

Ce type d’initiative est loin d’être isolée depuis le déclenchement de l’invasion. Pour contourner la censure russe, des Slovaques avaient ainsi tenté de propager des informations via l’application Tinder.

Source : Rusmir