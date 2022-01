Un AirTag utilisé pour localiser un déménageur suspect, la scène la plus drôle de No Way Home improvisée par Zendaya, Sony parle enfin du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft : c’est le récap’ !

Au menu de ce récap’ quotiden de l’actualité : un AirTag utilisé pour localiser le chauffeur suspect de son camion de déménagement, LA scène improvisée par Zendaya dans No Way Home, Sony parle des exclusivités suite au rachat de Microsoft : c’est le récap’ !

Encore une journée forte en actualités. Aujourd’hui, nous avons vu l’histoire d’une personne qui a utilisé un AirTag pour localiser le chauffeur suspect de son camion de déménagement et nous avons également appris que Zendaya a improvisé une scène importante de No Way Home. Également, Sony est enfin sorti du silence et en a profité pour évoquer la suite des événements suite au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft.

Un AirTag utilisé pour résoudre une curieuse affaire

Depuis leur sortie l’année dernière, les AirTags servent à bien plus qu’à retrouver ses clés de voiture perdues ! Les trackers Bluetooth d’Apple sont même parfois utilisés à des fins malicieuses et d’autres, vraiment utiles. C’est le cas de cette dame, qui a localisé le chauffeur du camion de déménagement qui avait menti sur sa localisation.

Une scène très drôle de No Way Home improvisée par Zendaya

Dans un podcast, Andrew Garfield a raconté comment Zendaya a complètement improvisé l’un des moments les plus drôles du film Spider-Man: No Way Home. Attention aux spoilers si vous ne l’avez pas encore vu !

Sony confirme que les jeux à venir sortiront quand même sur PS4 et PS5

Sony est enfin sorti de son silence suite à l’annonce du projet de rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Selon un porte-parole de la firme japonaise, les jeux de ces éditeurs continueront de sortir sur PS4 et PS5 pendant encore plusieurs années. Pourquoi ? Grâce à la signature de nombreux accords contractuels.

