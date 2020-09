Un ancien satellite de la NASA s’est désintégré dans le ciel au-dessus de Tahiti

La NASA a lancé le satellite, appelé Orbiting Geophysics Observatory 1, ou OGO-1, en septembre 1964. Ce fut la première d’une série de cinq missions destinées à aider les scientifiques à comprendre l’environnement magnétique autour de la Terre.

Credits : B. Levionnois (Société d’Astronomie de Tahiti / l’Association Proscience) et P. Jenniskens (NASA / SETI Institute)

Le vaisseau a fonctionné et a renvoyé des données scientifiques pendant cinq ans jusqu’en 1969, après quoi il a été mis en veille lorsque les scientifiques n’ont plus pu renvoyer de données. Il a ensuite été officiellement désactivé en 1971. Il était donc inactif depuis 49 ans et a rejoint les 120 millions autres débris spatiaux.

Ces débris spatiaux représentent une menace pour les satellites déjà existants qui orbitent autour de la Terre, mais aussi pour la Station Spatiale Internationale. C’est pourquoi, en 2016, l’ISS s’était équipée d’un bouclier anti-débris. Les scientifiques sont maintenant capables de les observer en plein jour, ce qui leur permet de suivre la progression de ceux qui pourraient représenter une menace pour les missions spatiales. Pour lutter contre cette pollution de l’espace, l’Europe a approuvé une mission de récupération de débris en orbite.

La désintégration du satellite a été filmée

Le photographe Bruno Levionnois était au bon moment au bon endroit. Il a réussi à suivre la désintégration du satellite à l’aide de son appareil photo. La plupart des plus gros débris du satellite sont tombés dans l’océan près de Tahiti.

Les images sont assez impressionnantes. À cause de sa rentrée rapide dans l’atmosphère, OGO-1 s’est mis à brûler et s’est brisé en plein de petits morceaux. La scène ressemble à une pluie de météorites.

Source : NASA