Un aspirateur Redroad V17 à moins de 180€ chez AliExpress pour les French Days

Quelques jours avant la fin des French Days, on a trouvé une super offre chez AliExpress : un aspirateur à main sans fil Redroad V17 à prix mini !

AliExpress met les petits plats dans les grands pour célébrer les French Days jusqu’au 27/09 prochain à 8h59. Et parmi toutes les offres, on en a trouvé une parfaite pour tous ceux qui souhaitent nettoyer leurs sols en économisant leurs efforts.

Chez AliExpress, vous pouvez en effet profiter de l’aspirateur à main sans fil Redroad V17 pour seulement 176€, contre 191€ habituellement. Pour profiter de l’offre, vous devez inscrire le code promo FDS15.

Sur la fiche technique de l’aspirateur, on trouve notamment :

Une brosse à tapis et une brosse de sol

Une filtration optimale à partir de 0,1 micron

Une puissance d’aspiration de 26500Pa

Une rotation de la tête de 360°

Un bruit jusqu’à 60db

Une autonomie de 60 minutes

L’aspirateur est expédié depuis la France et livré gratuitement en 3 jours. Après déjà plus de 350 commandes, il bénéficie d’une note de 4,8/5. Vous pouvez donc le commander les yeux fermés.

Le Roborock Dyad également à prix mini pour les French Days AliExpress

Pendant les French Days, AliExpress vous propose également l’aspirateur balai Roborock Dyad pour seulement 292€, contre 322€ habituellement avec le code promo FDS30.

Avec cet aspirateur, vous profitez de nombreuses prestations haut de gamme. Il propose notamment :

Une aspiration de la poussière, mais aussi des taches humides

Un écran LED (niveau de batterie, mode sélectionné, volume d’eau)

Une autonomie de 35 minutes

Un bac à poussière de 620ml

Sa livraison est gratuite en France métropolitaine (délai 5 jours). Il est expédié depuis l’Espagne. Après plus de 200 commandes, il bénéficie lui aussi d’un taux de satisfaction de 4,8/5.

Et jusqu’au 27 septembre prochain au matin, AliExpress ne s’arrête pas là et vous propose une multitude d’autres offres à prix mini. Smartphones, TV, PC, etc. Découvrez vite toutes les offres en vous rendant chez AliExpress.

