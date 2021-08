Un aspirateur robot Xiaomi pour 157€ pendant les Mi Days sur eBay, simplifiez-vous le ménage !

Pendant quelques jours, eBay en partenariat avec Xiaomi vous fait profiter de réductions sur de nombreux produits Xiaomi* et notamment l’aspirateur robot 1C qui offre un rapport qualité-prix imbattable.

En appliquant le code MISUMMER21, vous passerez alors de 185 à 157,25 euros (la livraison est gratuite) grâce à une réduction de 15%.

Ce robot utilise pour cartographier ses déplacements une technologie de capteurs gyroscopiques alliés à des capteurs optiques qui lui permettent de couvrir toute une pièce efficacement tout en intégrant les obstacles. Il sera capable de franchir tous les tapis, seuils de porte et autre dénivelé dans une limite de 2 cm, ce qui s’avère largement suffisant pour la plupart des intérieurs.

Il dispose d’une puissance d’aspiration de 2500 pa, ce qui à l’aide de sa tête brossante lui permet de venir à bout de toute la poussière.

Il peut aussi s’équiper d’un petit réservoir d’eau pour procéder à un nettoyage rapide des surfaces lisses. Il est compatible Google Home et garanti 1 an.

Bénéficiez de la garantie eBay

En achetant sur eBay vous profitez de la Garantie client. Cela veut dire qu’eBay veille au bon déroulement de votre transaction et qu’en cas de problème (colis non reçu, non conforme à la description ou en cas d’un non-remboursement en cas de retour), vous êtes protégés par la garantie eBay et vous aurez droit à un remboursement.

* Tous les produits Xiaomi concernés par l’offre bénéficie de 15% de réduction dans la limite de 50€ et pour un achat minimum de 10€.