Un Battle Royale en mode GTA-like offert sur Steam jusqu’au 13 mai à 19 h

Geneshift: Battle Royale Turbo est offert pour une durée très limitée sur Steam. Le jeu sanglant, nerveux, et largement inspiré de GTA 2, est en effet proposé gratuitement et en version complète jusqu’à 19 h aujourd’hui.

Crédit : Ben Johnson

Le jeu vidéo est certainement l’un des divertissements en ligne qui a le plus profité des mesures de confinement. Qu’il s’agisse de nous encourager à rester chez nous ou à découvrir de nouveaux titres, les boutiques en ligne et les éditeurs se montrent particulièrement généreux. Steam s’illustre à nouveau en nous proposant un jeu complet et entièrement gratuit. Une fois ajouté à votre bibliothèque, vous pourrez continuer à en profiter au-delà de l’offre promotionnelle. Car oui, Geneshift: Battle Royale Turbo est offert, mais pour une durée très limitée. À partir de 19 h aujourd’hui il sera trop tard, donc n’hésitez pas à l’ajouter immédiatement à votre bibliothèque, même si vous ne comptez pas l’essayer tout de suite.

Un Battle Royale typé arcade inspiré de GTA 2

En ce qui concerne le jeu, il est développé par Ben Johnson depuis une dizaine d’années, et il est disponible en accès anticipé depuis 2017. Le titre s’inspire largement de GTA 2 avec une vue du dessus, mais en beaucoup plus sanglant et nerveux. À ce titre, il rappelle également la franchise Hotline Miami.

Comme dans n’importe quel Battle Royale, les joueurs sont parachutés sur une carte en début de partie, et il ne doit en rester qu’un. Le titre est riche en armes, véhicules, et compétences spéciales qui se débloquent à mesure qu’on prend du galon. Dans Geneshift, vous n’aurez pas le temps de rechercher votre équipement ou votre véhicule favori, le titre privilégie avant tout l’action et la vitesse avec des parties qui n’excède pas les 3 minutes. Et si vous mourez, vous pouvez continuer à jouer sous forme de zombie pour tenter de revenir dans l’action. Un jeu indépendant sympathique et gratuit dont vous auriez tort de vous priver.

Source : Steam