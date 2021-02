Un bonus de 200€ pour la reprise de votre mobile avec l’achat d’un Samsung Galaxy Z Fold2

Pendant tout le mois de février, Samsung vous propose d’économiser 200€ sur le Samsung Galaxy Z Fold2 grâce à la reprise de votre mobile. Pour profiter de cette offre exceptionnelle, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous procurer ou louer le smartphone pliable avant le 28 février prochain (inclus).

Le Samsung Galaxy Z Fold2 : un smartphone 2 en 1

Disponible à partir de 2020 euros (ou 84,17€/mois), le Samsung Galaxy Z Fold2 propose des prestations à la hauteur de son prix. Pliable, il offre une surface d’affichage de 7,6 pouces proche de celle d’une tablette. Une fois plié, il devient un smartphone classique avec un écran de 6,2 pouces.

Équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ avec 8 cœurs et 12Go de RAM, il propose un mode multitâche qui vous permet d’utiliser jusqu’à 3 applications en simultané. Il est également doté de 3 capteurs photo à l’arrière (de 12 Mpx chacun) et d’un capteur photo frontal de 10 Mpx. Performant et résistant, il vous permet finalement d’être connecté sans coupure pendant toute votre journée grâce à sa batterie de 4500 mAh.

Depuis son site Internet, Samsung vous propose ce smartphone avec 256Go de stockage SSD et en 2 coloris : Mystic Bronze et Mystic Black. Le fabricant vous permet même de personnaliser la couleur de la charnière et de choisir entre metallic blue, metallic red, metallic silver et metallic gold.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.