Un camion Evergreen bloque une autoroute dans la même position que le navire sur le canal de Suez

Quelques jours après que le navire-porte-conteneurs Ever Given s’est échoué dans le canal de Suez, la société propriétaire du navire fait à nouveau parler d’elle.

Camion avec un conteneur Evergreen – Crédit : Weibo

Bien que le véhicule n’appartienne pas à l’entreprise, mais à un tiers, le simple fait que la situation rappelle la scène du navire d’Evergreen bloquant le canal de Suez il y a quelques jours a suffi pour agiter les réseaux sociaux. Les internautes ont tout de suite commencé à créer des mèmes, puisque les similitudes entre le navire et le camion sont étonnantes.

Après l’impact qui a causé l’accident, le véhicule a été paralysé presque perpendiculairement aux voies routières. Celui-ci a bloqué la circulation de la même manière que le porte-conteneurs Ever Given sur le canal de Suez. Le camion et le navire ont tous deux dévié de leur trajectoire vers la droite et se sont arrêtés à un angle d’environ 45°. La photo semble être tirée d’une vidéo de surveillance. Le texte de l’en-tête de l’image indique que l’incident s’est produit à 9 h 55 le 27 mars sur l’autoroute de Changchun.

Evergreen in China... pic.twitter.com/CQgn6eVmMj — James Melville 🌸 (@JamesMelville) March 27, 2021

Le blocage du canal de Suez a été une catastrophe économique

Le blocage du canal avait entraîné l'arrêt de la circulation le long de l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde, qui relie l'Asie à l'Europe et à la côte est des États-Unis. La route alternative autour de l'Afrique prend une semaine et demie de plus. Un embouteillage de plusieurs centaines de navires s’était créé des deux côtés du canal, mais certains navires avaient déjà amorcé ce grand détour. L’incident a été dramatique pour le commerce mondial, puisque celui-ci coutait près de 400 millions de dollars par heure. Il n'a pas non plus aidé à mettre fin à la pénurie de consoles Xbox Series X et PS5.

D’après l’Autorité égyptienne du canal de Suez, il aura fallu retirer entre 15 000 et 20 000 mètres cubes de sable pour remettre la cathédrale d’acier à flot, soit l’équivalent de 8 piscines olympiques. Heureusement pour les usagers chinois, il est plus facile de dégager le camion de la route que le navire géant de 396 mètres de long. L’Empire du Milieu construit d’ailleurs actuellement non, mais un porte-conteneurs, mais le plus grand bateau de croisière électrique du monde.

Video shows Ever Given is now free on the Suez Canal. #SuezCrisis pic.twitter.com/IT6Dx9i5st — X News Alerts (@XNewsAlerts) March 29, 2021

Source : LesNews