Un casque JBL Bluetooth à réduction de bruit à moins de 100€ chez Darty !

Vous télétravaillez chez vous et vous souhaitez acheter un casque à réduction de bruit efficace afin de vous concentrer ? Ne cherchez plus, nous avons trouvé l’offre qui répondra à vos besoins sans casser votre tirelire : le casque JBL Bluetooth à réduction de bruit E65BTNC noir à -33% chez Darty !

Pendant quelques jours, l’enseigne vous propose en effet ce casque JBL à réduction de bruit à 99,99€ au lieu de 149,99€. Une réduction de 50€ à ne pas rater sur ce casque désormais incontournable dans le secteur.

15 heures d’autonomie et une télécommande intégrée

Doté d’un design élégant, le casque JBL Bluetooth à réduction de bruit E65BTNC noir est polyvalent et puissant. Il propose des basses profondes pour une immersion totale dans votre musique avec une réponse en fréquence de 20 Hz – 20 kHz.

Muni d’une batterie, il vous permet de profiter d’une autonomie de 15 heures avec le Bluetooth et le mode ANC (réduction de bruit) activés. En désactivant le mode ANC, l’autonomie du casque peut aller jusqu’à 24 heures. Le casque JBL Bluetooth à réduction de bruit E65BTNC est aussi fourni avec un câble audio anti-noeuds et une télécommande à touche unique universelle grâce à laquelle vous pouvez contrôler votre musique ou vos appels.

Pour en profiter à 99,99€ au lieu de 149,99€, rien de plus simple : rendez-vous sur le site de Darty et ajoutez le casque à votre panier. Mais attention, cette vente flash est à durée limitée et le casque JBL E65BTNC est déjà n°1 des ventes. Les stocks peuvent donc vite s’épuiser. Alors ne perdez pas de temps et rendez-vous sur le site de Darty dès maintenant.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.