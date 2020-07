Un Chromebook Flip Asus pour 449,99€ chez Darty

Proposé il y a peu au prix de 599,99€, Darty propose aujourd’hui une réduction de 25% sur ce Chromebook Asus de 14 pouces polyvalent et transformable en tablette.

Le Chromebook peut s’avérer un choix idéal pour les étudiants ou tout utilisateur qui veut privilégier Internet et qui se contentera parfaitement des applis Google (Doc, Gmail, hangout, etc.). Bien sûr il n’est pas conçu pour supporter des applications Windows ou iOS même si des solutions sont en voie de développement.

La polyvalence assurée par le mode convertible

Grâce à une charnière 360°, il offre un design convertible qui lui permet de passer du mode PC, au mode tente ou chevalet. Il est donc idéal pour un usage productif ou pour se détendre devant une série. L’écran tactile offre une résolution de 1920 X 1080 et présente un rapport écran/appareil de 85% ce qui permet de renforcer le caractère immersif.

Ce Chromebook Asus de 14 pouces intègre un processeur Intel Pentium Gold cadencé à 1,6 GHz suffisant pour faire tourner le très léger Chrome OS, le système d’exploitation proposé par Google. Les mises à jour s’effectuent de façon automatique et aucun antivirus additionnel n’est requis puisque tous les fichiers sont stockés par Google dans le cloud et les applications téléchargées sécurisées par Google. Il possède néanmoins un disque dur de 64 Go permettant de stocker ses fichiers multimédias.

Il comprend également une carte Wi-Fi 802.11 ac intégrée, la technologie Bluetooth 4.0, un lecteur de carte micro SD pour récupérer facilement vos photos ou fichier, 2 ports USB 3.2 type C et 1 port USB 3.2.