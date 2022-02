Un crâne vieux de 5 300 ans est la preuve de la plus ancienne chirurgie d’oreille connue

Des archéologues ont excavé un crâne vieux de 5 300 ans dans une tombe du site de fouille de El Pendón en Espagne. Ce crâne a la particularité de montrer des signes d’une forme primitive de chirurgie de l’oreille. À ce jour, c’est la preuve de la plus ancienne chirurgie d’oreille.

Le crâne de 5 300 ans avec des signes de chirurgie d’oreille – Crédit : S. Diaz-Navarro et al., 2022

En effet, les archéologues ont découvert sept marques de coupe près du conduit auditif gauche. Ce sont les preuves d’une intervention chirurgicale primitive pour soigner une infection de l’oreille. Selon l’étude publiée dans la revue scientifique Nature, « ces preuves indiquent une mastoïdectomie, une intervention chirurgicale vraisemblablement pratiquée pour soulager la douleur que cet individu préhistorique a pu avoir à la suite d’une otite moyenne et d’une mastoïdite ».

La chirurgie d’oreille du Néolithique a provoqué « une douleur insupportable » pour le patient

Le site de fouille de El Pendón contient les ruines d’un monument mégalithique datant du 4e siècle avant notre ère. Cette période correspond à la fin du Néolithique. Des ossements de près de 100 personnes ont été découverts dans ces ruines qui sont fouillées depuis 2016. Les archéologues affirment que « cette découverte serait la première intervention chirurgicale de l’oreille dans l’histoire de l’humanité ».

Ce crâne appartenait à une femme âgée de 65 ans ou plus. Elle a survécu à deux interventions chirurgicales, la première sur l’oreille gauche et la deuxième sur l’oreille droite. Les chercheurs n’ont cependant pas pu déterminer si les deux opérations ont été réalisées à la suite ou à plusieurs années d’intervalle. La survie de la patiente est d’autant plus impressionnante avec le risque élevé de complications et l’absence d’antibiotiques.

Selon les chercheurs, l’infection de l’oreille aurait été facile à diagnostiquer. La patiente présentait probablement un gonflement et une rougeur visibles à cause de l’accumulation de fluide et de mucus. Bien entendu, les deux interventions chirurgicales ont été particulièrement désagréables pour la patiente. Les chercheurs ont expliqué que : « l’intervention elle-même aurait consisté en un forage progressif circulaire et abrasif provoquant une douleur insupportable dans des conditions normales ».

Par conséquent, la patiente devait « soit être fermement retenue par d’autres membres de la communauté, soit avoir reçu une substance psychotrope dans le but de soulager la douleur ou de perdre connaissance ». Enfin, les chercheurs ont aussi découvert une lame de silex qui a probablement été utilisée pour cautériser la plaie.

Source : Ars Technica