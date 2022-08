Un décodeur Xiaomi avec Chromecast intégrée pour moins de 50€ chez AliExpress

Voir le décodeur Xiaomi chez AliExpress

À quelques jours de la rentrée, AliExpress a décidé de frapper un grand coup et brade une multitude de produits Xiaomi jusqu’à demain matin à 8h59 ! Et parce qu’il faut faire vite pour en profiter, on a décidé de vous aider en sélectionnant de notre côté les offres qui nous paraissent les plus intéressantes.

On commence donc avec un décodeur Xiaomi Mi Box S avec Chromecast intégré disponible pour seulement 45,49€ au lieu de 69,99€ grâce au code PDR2.

Branchez ce décodeur à votre téléviseur et vous pourrez profiter de tout Android TV très simplement. Toutes les plateformes de streaming sont compatibles et vous avez ainsi accès à des milliers d’heures de divertissement depuis votre canapé. Sous Android 8.1, le décodeur est doté de 2Go de RAM et de 8Go de stockage avec les technologies DTS et Dolby pour des programmes en 4K Ultra HD.

Il est livré gratuitement en seulement 5 jours depuis la France métropolitaine.

Des écouteurs, un compresseur d’air électrique ou une balance connectée : tout Xiaomi à prix mini

En vous rendant chez AliExpress avant demain matin, vous pouvez également profiter d’une paire d’écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Pro à moitié prix !

Pendant encore quelques heures, la paire d’écouteurs est proposée chez AliExpress pour seulement 34,99€ au lieu de 69,99€, et ce, grâce notamment au code PDR2.

Très qualitatifs, surtout dans cette gamme de prix, ils proposent la suppression intelligente du bruit de 35db, le chargement sans fil, la connexion à 2 appareils et jusqu’à 28h d’autonomie avec l’étui de charge, contre 6h avec une seule charge. Après seulement 10 minutes de charge, ils proposent de plus 3h d’utilisation continue ! Ils sont eux aussi livrés gratuitement en seulement 5 jours depuis la France métropolitaine.

Aussi, parmi toutes les offres Xiaomi chez AliExpress pour la rentrée scolaire, on a trouvé la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 disponible pour seulement 17,99€ au lieu de 29,99€ habituellement.

Avec cette balance, vous pouvez mesurer votre poids, mais aussi obtenir une analyse approfondie de votre santé. Elle offre en effet 13 métriques de composition corporelle dont une mesure haute précision de la graisse corporelle grâce à sa puce BIA. Polyvalente, elle propose également un test d’équilibre à effectuer sur un pied et peut peser tout ce que vous souhaitez à partir de 50g grâce à son capteur en forme de G. Si vous la commandez dès maintenant, elle sera livrée gratuitement depuis la France métropolitaine en seulement 5 jours.

Enfin, dans notre sélection Xiaomi chez AliExpress, on a trouvé une dernière pépite : un compresseur d’air électrique 1S Xiaomi disponible pour seulement 35,99€ au lieu de 41,99€ grâce au code promo SDPFR20.

Très utile, cet appareil vous permet de vérifier la pression de vos pneus, mais aussi de les regonfler ! Il est doté d’un capteur de surveillance de la pression des pneus, d’une pompe à air de gonflage et d’une batterie en lithium. Il s’arrête automatiquement au PSI configuré et est facilement transportable grâce à sa grande compacité et à son petit poids. Il peut gonfler les pneus d’un vélo (jusqu’à 8 pneus de route, 3min/pneu), les pneus d’une moto (jusqu’à 6 pneus, 6min/pneu) et même les ballons de foot (jusqu’à 41 ballons de taille 5, 1min/ballon).

Rappelons que les stocks sont limités et il ne reste plus que quelques heures pour profiter de ces offres. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire…

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.