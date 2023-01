Un documentaire consacré à Stan Lee, Twitter victime d’une panne massive, de nouveaux sets Sonic chez LEGO, c’est le récap’ de la semaine.

Marvel annonce Stan Lee : An Original Documentary, la plateforme de l’oiseau bleu est victime d’un incident technique, LEGO prépare cinq sets Sonic pour cette année, c’est le récap’ de la semaine.

C’est le premier récap’ de la semaine de 2023, l’occasion pour nous de vous souhaiter une très belle année ! On en profite pour vous annoncer que cinq nouveaux sets LEGO dédiés à Sonic verront bientôt le jour et que Marvel offrira aux fans un documentaire consacré à Stan Lee sur Disney+. Attention, dès aujourd’hui certaines règlementations changent en ZFE !

LEGO devrait commercialiser plusieurs sets Sonic en 2023

Le personnage de Sonic a récemment regagné en popularité avec la sortie de deux films en 2020 et 2022, l’annonce d’un troisième volet pour 2024 et le lancement du jeu Sonic Frontiers pour consoles et PC. Après un premier set LEGO dédié à la célèbre franchise en début d’année, il semblerait que le fabricant de jouets ait prévu de commercialiser 5 nouveaux sets en 2023.

ZFE janvier 2023 : on fait le point sur les changements de règlementation

Attention, dès aujourd’hui, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) vont être modifiées par de nouveaux changements de réglementations. En effet, à partir du 1er janvier, il faudra conduire un véhicule essence de norme Euro 4 ou plus, ou un véhicule diesel de norme Euro 6 ou supérieure si vous souhaitez accéder aux ZFE. Nous vous encourageons à vérifier le niveau de pollution de votre voiture et de vous renseigner sur les ZFE de votre ville.

Kate Winslet bat le record d’apnée de Tom Cruise dans Avatar 2

Jusqu’à présent, c’est Tom Cruise qui détenait le record d’apnée dans un film, après avoir retenu son souffle pendant 6 minutes d’affilée dans Mission Impossible 5. Mais l’acteur a finalement été détrôné par Kate Winslet. En effet, l’actrice, à force d’entrainements intensifs, est parvenue à retenir sa respiration pendant 7 minutes et 14 secondes sous l’eau lors du tournage de l’une des nombreuses scènes sous-marines de Avatar : La Voie de l’eau.

Stan Lee aura droit à son propre documentaire en 2023

C’est le 28 décembre que Marvel a décidé d’annoncer l’arrivée du documentaire Stan Lee : An Original Documentary sur Disney+ en 2023. Marvel a partagé sur Twitter un court teaser pour révéler l’arrivée du documentaire, consacré au célèbre créateur des super-héros de Marvel Comics, qui aurait fêté ses 100 ans cette année. « 100 ans de rêve, 100 ans de création, 100 ans de Stan Lee », peut-on lire sur la publication.

Twitter victime d’une panne massive

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une panne massive a empêché des milliers de gens d’utiliser Twitter. En effet, les utilisateurs ne pouvaient ni se connecter au réseau social, ni consulter d’autres comptes. Alors que le site DownDetector a reçu plus de 10 000 plaintes en moins d’une heure, Elon Musk a simplement signalé que tout fonctionnait correctement de son côté, sans donner d’explication sur l’incident technique.

Les meilleurs logiciels à installer sur votre PC

Votre année 2023 s’apprête à commencer avec l’achat d’un nouveau PC ? Si c’est le cas, sachez que certains logiciels pourraient vous être particulièrement utiles pour profiter pleinement de votre nouvelle machine. Dès le premier démarrage de votre PC, nous vous encourageons à installer certains programmes via Internet ou depuis le Windows Store. Pour vous aider à choisir, découvrez notre guide des meilleurs logiciels à installer dès le lancement de votre nouvel ordinateur.

Les programmes de Disney+ à découvrir en famille

En cette période de fêtes, Disney+ gâte ses abonnés avec de nombreux programmes parfaits pour toute la famille. Pour vous aider, Tom’s Guide a sélectionné pour vous les meilleures films et séries à découvrir actuellement sur la plateforme de streaming. Action, émotion, humour, il y en a pour tous les goûts !

Que nous réserve Amazon Prime Video ?

Comme vous le savez, Amazon Prime Video est une excellente plateforme de streaming à petit budget, qui vous propose chaque mois un catalogue particulièrement riche en classiques du cinéma mais également en séries, documentaires et productions originales. Pour ne rien louper du catalogue des prochaines semaines, n’hésitez pas à jeter un œil à notre dossier des meilleures séries à découvrir en streaming cette année, ainsi que le calendrier complet du mois de janvier.

