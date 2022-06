Un excellent démarrage pour Obi-Wan Kenobi, le MacBook Air 2022 bientôt dévoilé, tout savoir sur Ms. Marvel, c’est le récap’ de la semaine￼

La plateforme de streaming Disney+ fait parler d’elle cette semaine, avec un excellent démarrage pour la série Star-Wars Obi-Wan Kenobi, et lancement des nouvelles aventures de Ms. Marvel prévu pour le 8 juin. Alors qu’Elon Musk menace de renvoyer 10 000 employés de Tesla, une source anonyme révèle qu’un comeback de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes est envisageable.

Un démarrage sur les chapeaux de roue pour Obi-Wan Kenobi

Disponibles depuis le 27 mai sur Disney+, les deux premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi ont battu le record du nombre d’heures visionnées au cours du week-end d’ouverture. La nouvelle série Star Wars a en effet réalisé le meilleur démarrage de toutes les séries originales de la plateforme de streaming.

Lire > Obi-Wan Kenobi : la série Star Wars réalise le meilleur démarrage de Disney+

Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Ms. Marvel n’a plus de secret pour nous

La sortie de Ms. Marvel étant prévue pour le 8 juin sur Disney+, on vous a préparé une actu dédiée à la nouvelle héroïne du MCU. D’où vient-elle, quels sont ses pouvoirs, de quoi devrait parler la série, et quelle est la place de Kamala Khan dans d’autres médias ? On vous dit tout ce qu’il y a à savoir et on vous partage la bande-annonce de la série tant attendue.

Lire > Ms. Marvel : tout savoir sur l’héroïne de la série Disney+

Crédit : Marvel Studios

Elon Musk prévoit de virer 10 000 employés

Reuters est tombé sur un mail interne d’Elon Musk adressé aux dirigeants de Tesla dans lequel le PDG annonçait vouloir supprimer environ 10 % de la masse salariale de son entreprise. Le milliardaire ayant un « super mauvais pressentiment » face à l’économie actuelle et redoutant une récession pour l’industrie automobile, il semble avoir décidé de sévir en virant environ 10 000 employés.

Lire > Tesla : se sentant « super mal » à propos de l’économie, Elon Musk va virer 10 000 employés

Elon Musk © Archives AFP

Johnny Depp dans la peau de Jack Sparrow à nouveau ?

Après des semaines de procès, Johnny Depp est ressorti gagnant face à son ex-épouse Amber Heard. Alors que le comédien a jusqu’à présent refusé de reprendre son rôle de Jack Sparrow, un ancien exécutif de Disney a confié à People que l’acteur pourrait revenir dans Pirates des Caraïbes. Cette information reste à prendre avec des pincettes et seul Disney aura le dernier mot sur le comeback du comédien fétiche de Tim Burton.

Lire > Johnny Depp va revenir en Jack Sparrow selon cet ancien de Disney

les fans demandent le retour de l’acteur ! – Crédit : Disney

Le lancement du MacBook Air 2022 approche

Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, il se pourrait qu’Apple profite de la WWDC 2022 qui débutera lundi prochain pour présenter sa nouvelle génération de MacBook Air. Le spécialiste a précisé dans un tweet que l’ordinateur portable devrait proposé dans quatre jolis coloris différents.

Lire > Le MacBook Air 2022 arriverait dès la semaine prochaine en 4 coloris différents

Nouveaux MacBook Air colorés – Crédit : Front Page Tech / YouTube

Nos dossiers de la semaine

Sony lève le voile sur son casque VR pour PS5

Les caractéristiques et le design du PlayStation VR2 n’ont désormais plus de secret pour nous ! Sony a en effet levé le voile sur la fiche technique de son nouveau casque de VR pour PS5. Date de sortie, fonctions, jeux, prix, on vous dit tout dans notre dossier dédié.

Lire > PlayStation VR2 : prix, design, date de sortie, fonctions, jeux, on vous dit tout sur ce casque VR

Les manettes du PSVR 2. © Sony

On vous aide à choisir votre futur PC portable

Vous êtes en quête d’un nouveau PC mais ne savez que choisir ? Nouus sommes là pour vous aider. Nous avons testé et sélectionné pour vous les meilleurs d’entre eux. Ultrabook, PC portable gamer, PC 2-en-1, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Lire > Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2022

Huawei Matebook D 16 – Crédit : Huawei

L’agenda du mois des plateformes de streaming

Qui dit premier samedi du mois, dit nouveau catalogue sur vos plateformes de streaming préférées ! Il est donc temps de faire le point sur les films, séries et documentaires à découvrir sur Netflix, Disney + ou encore Amazon Prime Video. Les abonnés de ces services devraient se régaler en découvrant les programmes riches et chargés du calendrier du mois de juin.

Lire > Netflix juin 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Disney+ juin 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Amazon Prime Video juin 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires