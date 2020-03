Un fan de Retour vers le Futur transforme sa Mitsubishi Diamante en DeLorean modifiée

La DeLorean DMC-12 est certainement l’un des véhicules les plus emblématiques du cinéma et des collectionneurs. Plus de 35 ans après sa première apparition dans la franchise culte « Retour vers le futur », la voiture emblématique du docteur Emmett Brown reste toujours aussi populaire. Sur Reddit, un fan s’est livré à un exercice périlleux en tentant de transformer sa Mitsubishi Diamante en une machine à voyager dans le temps.

Une DeLorean DMC-12 conçue par un passionné avec les moyens du bord

On ne va pas se le cacher, les lignes de la Mitsubishi Diamante ne sont pas aussi flatteuses que celle de la DeLorean DMC-12. La réalisation du kit « Retour vers le futur » est également assez approximative, mais qu’importe, l’esprit de la berline du premier volet de la série est bien là. On saluera notamment l’ajout de la fameuse plaque d’immatriculation sur laquelle on peut lire « OUTATIME » comme sur la voiture originale du film. Ou encore la perche qui permet au véhicule de recevoir suffisamment d’électricité pour ramener le Doc et Marty Mc dans leur présent en 1985.

Depuis la sortie du film, nombre de fans se sont amusés à tenter de reproduire la voiture avec plus ou moins de succès. L’une des plus réussis est certainement la DeLorean électrique et autonome réalisée par d’anciens étudiants du Dynamic Design Lab de l’Université de Stanford. Le véhicule emblématique sera bientôt de retour, DMC va en effet lancer la production d’une nouvelle DeLorean d’ici un à deux ans. Elle conservera son design original, mais sera dotée d’un équipement et d’une motorisation modernes.

Source : Reddit