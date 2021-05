Un fan incruste Paddington dans Godzilla vs Kong et de nombreux films cultes

Entre Paddington et les super-héros, il faut bien avouer qu’il y a un large fossé. Figure emblématique du monde enfantin, l’ourson anglais connaît le même succès depuis des décennies. Séries animées, adaptations sur grand écran et produits dérivés : la peluche est partout ! Et elle s’invite désormais dans les plus grands films de genre. On doit cette incursion hilarante à un fan qui ne manque visiblement pas d’imagination. Grâce à Photoshop, voilà désormais Paddington en train de combattre aux côtés de Kong ou semer la zizanie dans la Justice League.

Paddington s’incruste dans les plus grands films ! – Crédit : Reddit

Avec une large communauté de fans à son actif, l’ourson semble bien décidé à séduire la geekosphère. Et le pari semble déjà réussi : les montages photos ont littéralement emballé la toile depuis leur publication.

Paddington, ce héros

On doit cette jolie fantaisie à un utilisateur assidu de Reddit, JayTheChou. Ce dernier s’en est donné à cœur joie. En effet, ce fan a inscruté Paddington dans une grande variété de films. On peut ainsi découvrir l’ourson faire une incursion remarquée dans E.T, Eyes Wide Shut ou encore Le Seigneur des Anneaux. Avec sa moue rieuse, la peluche fait déjà des émules partout où elle passe. L’utilisateur a baptisé ce challenge « je photoshop Paddington dans un autre film jusqu’à ce que j’oublie ».

Paddington vole aussi au secours de Wanda – Crédit : Reddit

Il faut dire que Paddington fait parler de lui depuis plusieurs semaines. En effet, le second opus de la franchise dédiée à l’ourson a été reconnu comme le film numéro 1 du site Rotten Tomatoes. Ce coup de publicité inespéré a sans doute été le moteur de ces montages drolatiques. Hugh Grant, peut-être non sans ironie, a d’ailleurs avoué que ce film est sans conteste possible le meilleur de sa carrière.

Ces montages fonctionnent évidemment par l’absurdité qui s’en dégage. Qui pourrait imaginer une seule seconde l’ourson et son imperméable combattre auprès de Batman ou se la jouer voyeur dans l’intimité de Nicole Kidman et Tom Cruise ? En attendant, la peluche devrait connaître dans les prochains mois un retour sur grand écran. Voilà un bon moyen de revenir sur le devant de la scène en attendant !

Source : Screenrant

