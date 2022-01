Un forfait 100Go à moins de 13€ chez Bouygues Telecom

Pendant quelques jours, Bouygues Telecom a décidé de proposer ses offres mobiles à prix mini. De quoi commencer l’année 2022 sur les chapeaux de roues.

En vous rendant dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom, vous pouvez ainsi profiter du forfait 100Go pour seulement 12,99€/mois (sans engagement). Le forfait inclut :

100Go d’Internet mobile dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Le forfait 200Go à moins de 15€ par mois

Vous désirez un forfait mobile encore moins cher ? Pas de problème. Bouygues Telecom vous propose également :

Le forfait B&You 200Mo à 4,99€/mois.

Le forfait B&You 40Go à 9,99€/mois.

À l’inverse, vous souhaitez une offre mobile avec encore plus d’Internet mobile ? Une nouvelle fois, Bouygues Telecom a pensé à tout le monde et propose le forfait B1You 200Go à seulement 14,99€/mois.

Comment profiter de l’une de ces offres ? Rien de plus simple : rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom ! Mais attention, elles expirent toutes le 17 janvier (inclus). Ne perdez donc pas une seconde !

En souscrivant un forfait B&You, vous profitez de la qualité du réseau Bouygues Telecom. Que ce soit en ville, à la montagne, à la plage ou encore à la campagne, le réseau de Bouygues Telecom couvre 99% de la population française. Les offres B&You sont sans engagement et vous offrent également une liberté totale. Enfin, la souscription est très facile et prend seulement quelques minutes. Vous recevez chez vous votre carte SIM gratuitement et dans les plus brefs délais.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.