Un Google Chromecast Ultra avec télécommande serait prochainement lancé

Au fil des années, le Google Chromecast Ultra n’a cessé de s’améliorer pour devenir l’un des appareils les plus populaires pour diffuser du contenu vidéo sur un téléviseur, et certainement un succès commercial. Mise à part l’arrivée de la 4K en 2018, la troisième génération du produit n’a pas reçu de véritable amélioration technique. En mars dernier, nous évoquions la possibilité d’une mise à jour du Google Chromecast Ultra sous Android TV et avec une télécommande. Des évolutions majeures qui relancerait l’intérêt du produit, et qui le rapprocherait un peu plus d’un centre multimédia comme l’Apple TV, le NVIDIA Shield TV ou l’Amazon Fire TV Stick.

Crédit : Google

La sotie imminente d’un nouveau Google Chromecast Ultra semble se confirmer, ou plutôt la télécommande qui devrait l’accompagner. MySmartPrice vient en effet de la repérer sur le site de l’agence taiwanaise de certification et de régulation des télécommunications. Selon eux, la télécommande serait un mélange de celle de l’Apple TV et de celle du Daydream View, le casque de réalité virtuelle de Google. Elle serait dotée d’un bouton et d’un microphone pour faire appel au Google Assistant. Elle serait également programmable pour remplacer la télécommande d’un téléviseur.

Un nouveau Google Chromecast Ultra pour concurrencer l’Apple TV ?

Jusqu’à maintenant les deux appareils ne jouent pas dans la même catégorie. Alors que le Chromecast Ultra se contente d’être piloté par un ordinateur ou un smartphone pour diffuser du contenu en streaming, l’Apple TV est un véritable centre multimédia. Avec l’arrivée éventuelle d’une télécommande et d’Android TV, Google semble décidé à faire évoluer son produit dans ce sens. Reste à connaître en détail ses nouvelles fonctionnalités et son prix. On devrait les découvrir dans quelques semaines, peut être en même temps que le Pixel 4a qui pourrait se décliner cette année en trois modèles.

Source : MySmartPrice