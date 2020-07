Un Gundam de 18 mètres de haut va s’installer en Chine

Bandai Namco va installer pour la toute première fois un Gundam grandeur nature en dehors du Japon. Le robot de la plus grosse franchise de pop culture nippone sera inauguré à Shanghai en 2021 et il fera 18 mètres de haut.

Crédit : Sotsu – Sunrise

Si vous n’êtes pas familier avec la pop culture nippone, Gundam est la franchise de Bandai Namco la plus emblématique depuis des années. Elle se décline en jeux vidéo, en séries télévisées, en produits dérivés, en mangas et en maquettes de robots. Ces dernières s’appellent les Gunpla (pour Gundam Plastic Model). Elles connaissent un succès énorme non seulement au pays du soleil levant, mais aussi à travers le monde. De plus, un film adapté de Mobile Suit Gundam, la série d’animation japonaise des années 80, devait être en préparation depuis 2018. Nous n’avons cependant pas de nouvelles à son sujet. Le jeu vidéo Mobile Suit Gundam : Battle Operation 2 est d’ailleurs gratuit sur le PlayStation Store.

Le tout premier Gundam érigé en dehors du Japon

Les robots Gundam grandeur nature sont courants au Japon. En ce moment même, un robot de 18 mètres de hauteur capable de marcher et d’animer ses bras ou ses mains est en train de prendre vie dans le port de Yokohama. Annoncé en 2018, ce robot devait voir le jour cet été en même temps que les Jeux olympiques de Tokyo 2020. À cause de la pandémie, ces derniers ont été reportés à l’année prochaine tandis que le robot Gundam sera finalement inauguré le 1er octobre 2020.

Pour la première fois de son histoire, Bandai Namco va ériger une statue Gundam de 18 mètres de haut en dehors de son pays natal. Enfin, nous ne savons pas encore si ce sera bel et bien une statue ou si le robot sera articulé et animé comme celui de Yokohama. En tout cas, le robot sera une version grandeur nature de « ZGMF-X10A Freedom Gundam ».

Attendu pour 2021, ce Gundam verra donc le jour à l’extérieur du centre commercial LaLaport situé dans la ville de Jinqiao à Shanghai, en Chine. Ce centre commercial va sans aucun doute devenir une importante attraction touristique après l’inauguration du Gundam.

Source : Engadget