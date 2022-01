Un humanoïde trouble les visiteurs du CES, la série TV Fallout sur les rails et la date de sortie de The Boys saison 3, c’est le récap’

Le robot Ameca a été le phénomène de foire du CES 2022, le pilote de la série Fallout va être réalisé par le créateur de Westworld et on connaît la date de sortie de The Boys saison 3. On récapitule les infos principales du 7 janvier.

Dans les allées du CES 2022, on pouvait rencontrer Ameca, un robot humanoïde si réaliste qu’il en est troublant. On apprend que la série TV Fallout n’est pas morte et que le tournage de son pilote va bientôt démarrer. Enfin, The Boys saison 3 a enfin dévoilé sa date de sortie.

Ameca, l’humanoïde aux expressions faciales dérangeantes

Ameca, c’est le robot conçu par Engineered Arts. Cet humanoïde est dote d’un visage plus vrai que nature (si l’on excepte la couleur) et dispose de toute une panoplie d’expression faciales créées par les 17 moteurs individuels. Le rendu est si crédible qu’il en est perturbant. Morgan Roe, directeur des opérations d’Engineered Arts, estime qu’il faudra au moins 10 ans avant qu’un robot comme Ameca « marche parmi nous » en tant que robot de service.

Le robot humanoïde Ameca – Crédit : Engineered Arts

Le tournage de la série Fallout va débuter

L’adaptation de Fallout en série TV est toujours sur les rails. Produite par Amazon Studios, elle devrait démarrer son tournage prochainement. On sait désormais qui sera aux manettes de l’épisode pilote : Jonathan Nolan. Celui-ci est notamment connu pour être l’un des créateurs de Westworld, série HBO. Aucun détails sur l’intrigue n’a encore filtré. On ne sait si elle reprendra le scénario d’un des jeux de la licence. Aucune estimation non plus sur sa date de sortie.

Fallout 76 – Crédit : Bethesda Softworks

On sait quand sort la saison 3 de The Boys

Attendue par les fans, la saison 3 de The Boys sortira bien cette année. Dans un teaser, Homelander enchaîne les sourires crispés en plein shooting photo. Une courte séquence ponctuée par l’annonce tant attendue : la saison 3 de The Boys sortira le 3 juin prochain. La date est lâchée, plus que quelques mois à patienter. Pour rappel, cette saison 3 devrait être « la chose la plus folle que personne n’a jamais faite », selon les mots du showrunner Eric Kripke.

