Un iPhone 11 Pro fonctionne toujours après 30 jours au fond d’un lac gelé

Une Canadienne bien déterminée a réussi à retrouver son iPhone 11 Pro 30 jours après qu’il soit tombé au fond d’un lac gelé pendant une séance de pêche sur glace. Encore plus étonnant, l’appareil miraculeux est en parfait état de fonctionnement.

Décidément, l’iPhone semble être le smartphone idéal pour les survivalistes. Ce n’est pas la première que les appareils sont retrouvés en état de fonctionnement après avoir passé plusieurs jours complètement immergés.

Un iPhone 11 Pro – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Au début du mois, nous vous informions qu’une équipe de plongeurs avait découvert un iPhone 11 immergé pendant 6 mois dans un lac qui fonctionnait toujours. Cette fois-ci, il ne s’agissait pas d’un iPhone 11, mais de la version Pro et il n’est pas resté dans l’eau 6 mois, mais seulement 30 jours. Cela reste néanmoins un miracle.

Cet iPhone 11 Pro n’a pas eu besoin d’être plongé dans du riz pour fonctionner à nouveau !

Le réseau de télévision canadien CTV News a rapporté l’histoire de cet incident malheureux. Angie Carriere célébrait son cinquantième anniversaire avec une partie de pêche sur glace au lac Waskesiu entourée de sa famille et de ses amis. Une dizaine de minutes seulement après avoir averti sa fille de faire très attention à son smartphone, Angie Carriere a eu un moment d’inattention et son iPhone 11 Pro est tombé dans le trou. Elle a expliqué que le smartphone était posé sur ses genoux au moment où elle s’est relevée pour attraper la tente emportée par un coup de vent.

Angie Carriere était déterminée à retrouver son iPhone. En moins d’un mois, elle est retournée trois fois au lac avec ses amis. Ils ont finalement retrouvé l’emplacement où il était tombé avec un sondeur de pêche. Ils ont alors réussi à le repêcher avec un aimant attaché au bout d’un fil. Angie Carriere était bien soulagée d’avoir retrouvé son iPhone 11 Pro, mais elle ne s’imaginait pas qu’il fonctionne à nouveau. Sans même le mettre dans du riz comme cela est toujours conseillé sur les réseaux, la Canadienne a allumé son smartphone comme si de rien n’était. Il fonctionnait parfaitement, tout comme l’iPhone 6s tombé d’un avion qui avait été retrouvé intact l’année dernière.

Enfin, Apple se dirige malgré lui de plus en plus vers un iPhone totalement waterproof. L’iPhone 11 Pro a un indice de protection IP68. Il devrait donc résister pendant seulement 30 minutes immergé à une profondeur maximale de 4 mètres. En tout cas, il semblerait bien que les récents iPhone soient plus solides que les anciens modèles des dernières années dont l’écran se fissurait après une chute de la hauteur de la poche.

Source : BGR