Un iPhone 12 Pro repêché au fond d’un canal avec le câble MagSafe

Décidément, les iPhone sont de véritables irréductibles. Ils peuvent passer 30 jours au fond d’un lac gelé ou tomber au fond d’un canal, mais ils fonctionnent toujours. Deux amis se promenaient la nuit le long d’un canal à Berlin lorsque l’iPhone 12 Pro de l’un d’entre eux est soudainement tombé dans l’eau.

Un iPhone 12 Pro – Crédit : Zana Latif / Unsplash

Deux options sont généralement envisageables dans un tel scénario. Soit vous abandonnez pour de bon votre iPhone, soit vous sautez à l’eau pour essayer de le retrouver. Cette dernière solution étant loin d’être agréable, le propriétaire du smartphone a eu une meilleure idée plus ingénieuse et surtout totalement inédite.

Le MagSafe de l’iPhone 12 peut aussi éventuellement servir de canne à pêche

Le propriétaire de l’iPhone 12 Pro a tout de même d’abord pataugé dans les 90 cm d’eau boueuse en vain. Enfin, pas totalement puisqu’il a découvert une Nintendo Switch abandonnée qui n’a malheureusement pas été aussi chanceuse que l’iPhone 12 Pro. D’après son ami qui a partagé toute l’histoire en détail sur Twitter, ils ont réussi à repêcher l’iPhone 12 Pro grâce au câble MagSafe.

We built a magnetic fishing rod and catched it!!!!! MagSafe ftw pic.twitter.com/M4g4RTLZxF — Frederik Riedel 🐻‍❄️ (@frederikRiedel) May 30, 2021

En effet, l’une des nouveautés phares de l’iPhone 12 lancé en octobre dernier était le retour du chargeur sans fil MagSafe. Même si celui-ci peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone, il offre une recharge rapide sans fil de 15W. Cerise sur le gâteau, il est finalement même capable de repêcher des iPhone perdus puisqu’il est magnétique.

Finalement, les deux amis ont eu plus de peur que de mal. Leur canne à pêche improvisée a réussi à retrouver l’iPhone 12 Pro sans trop de peine et à le remonter à la surface. Après l’avoir débarrassé de la boue accumulée, ils ont eu la bonne surprise de s’apercevoir que l’iPhone était en parfait état de fonctionnement et qu’il était toujours bien chargé, même après avoir passé plusieurs heures dans la boue. Cet incident n’est pas aussi impressionnant que celui de l’iPhone 11 immergé pendant 6 mois dans un lac, mais la solution de la canne à pêche avec le MagSafe est en tout cas la plus inédite que l’on ait vue jusqu’à présent.

Source : Ubergizmo