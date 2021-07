Un iPhone mord à l’hameçon d’un pêcheur qui retrouve son propriétaire grâce à Facebook

Aux États-Unis, un pêcheur a repêché par hasard un iPhone tombé à l’eau il y a plus de 8 mois dans la rivière Waccamaw. Apple a mis en place plusieurs manières de retrouver son iPhone perdu comme le service Localiser « Find My » qui inspire Google ou encore le tracker d’objets AirTag qui localise vos affaires perdues.

Un iPhone mord à l’hameçon ! – Crédit : Jason Robinson

C’est loin d’être la première fois qu’un iPhone se retrouve malencontreusement au fond de l’eau. Un iPhone 11 Pro fonctionnait toujours après avoir passé 30 jours au fond d’un lac gelé tandis qu’un autre iPhone 11 toujours en état de fonctionnement était resté immergé pendant 6 mois dans un lac.

Ce n’est pas tous les jours qu’un pêcheur retrouve un iPhone au bout de sa ligne

Le pêcheur Jason Robinson s’est réveillé tôt un dimanche matin pour aller pêcher sur la rivière Waccamaw dans l’espoir d’attraper du crapet arlequin et de l’achigan. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il a découvert l’objet qui avait mordu à son hameçon. Il ne s’agissait pas d’un poisson, mais bel et bien d’un iPhone. Le pêcheur l’a évidemment récupéré avant de terminer sa session de pêche. D’ailleurs, une équipe de plongée a récemment retrouvé un iPhone perdu pendant 3 jours dans une rivière dont l’alarme sonnait toujours.

Plus tard, Jason Robinson s’est aperçu que la photo d’un couple se trouvait entre le smartphone et la coque de protection. Il a ainsi eu une idée très originale. Le pêcheur a posté la photo du couple sur Facebook en espérant qu’un utilisateur reconnaisse les personnes en question. En seulement 5 minutes après avoir posté sur Facebook, quelqu’un a reconnu la femme sur la photo qui s’appelle Riley Johnson. Cette dernière a expliqué que son mari avait perdu l’iPhone pendant qu’il pêchait avec des amis et de la famille à l’occasion de Thanksgiving en novembre dernier. Son mari conserve toujours une photo de leur couple sur lui parce qu’il travaille souvent loin de la maison.

Enfin, nous ne savons pas si l’iPhone fonctionne toujours après son séjour de 8 mois au fond de la rivière. Son modèle n’a pas été précisé, mais il est probablement hors d’usage si ce n’est pas un modèle avec la certification IP68.

Source : Screen Rant