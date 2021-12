Un James Bond non-binaire, GTA 6 dans la tourmente, des news de la PS5 Pro, c’est le récap’

La productrice de la franchise James Bond estime qu’une personne non-binaire pourrait interpréter l’agent 007, un analyste révèle que le développement chaotique de GTA 6 pourrait retarder sa sortie, Sony dépose un brevet selon lequel la PS5 Pro serait équipée de deux APU, c’est le récap’ du jour.

Une personne non-binaire pour interpréter James Bond

Barbara Broccoli est la productrice de la franchise James Bond depuis 17 ans et connait mieux que personne l’univers du personnage. Selon elle, James Bond ne peut être une femme mais rien n’empêche que l’agent 007 soit interprété par une personne non-binaire. Au cours d’un entretien pour Girls On Films, la productrice d’Eon Productions a déclaré « Qui sait, je pense que c’est possible, vous savez. Nous devons juste trouver le bon acteur ».

Un interprète non-binaire, c’est possible – Crédit : Universal Pictures, MGM

La sortie de GTA 6 menacée

L’analyste « @AccNgt » a révélé que le développement de GTA 6 rencontrerait de nombreux problèmes, et serait particulièrement « chaotique ». Grand Theft Auto 6 est probablement l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, toutefois sa sortie pourrait être largement repoussée, au grand dam des fans. L’analyste spécialisé dans les informations concernant Rockstar Games a également expliqué que les joueurs doivent s’attendre à être déçus par le gameplay et l’histoire de ce nouveau titre.

GTA 5 sur consoles next-gen – Crédit : Rockstar Games

La PS5 Pro se dévoile un peu plus

Le compte Twitter « @Zuby_Tech » a révélé que Sony venait de déposer un nouveau brevet dans la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il semblerait donc que la prochaine console de Sony, souvent baptisée PS5 Pro, soit actuellement en cours de développement. Le brevet dévoile une PS5 équipée de deux APU, promettant de meilleures performances. Sony travaillerait également sur le cloud gaming, qui pourrait s’avérer très utile pour la rétrocompatibilité.

