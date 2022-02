Un meurtre « commandité par Bob l’éponge », la voix synthétisée de Luke fait polémique, le décollage d’un satellite espion filmé par SpaceX, c’est le récap’

Parmi les informations marquantes de ce lundi 8 février : accusée d’avoir tué sa fille, une mère explique avoir agi sous la contrainte de Bob l’éponge. Une fusée Falcon 9 met en orbite un satellite espion. Enfin, des internautes critiquent le processus de restitution de la voix de Mark Hamill dans The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett.

Pour justifier le meurtre de sa fille, elle invoque Bob l’époge

Aux États-Unis, Justine Johnson est accusée d’avoir assassiné sa fille de trois ans. Pour justifier son acte, elle a déclaré avoir eu une hallucination dans laquelle Bob l’éponge l’exhortait à tuer sa fille, la menaçant de la tuer si elle ne s’exécutait pas. « Elle m’a dit (…) qu’elle avait des hallucinations dues au sevrage de l’héroïne et qu’elle ne dormait plus depuis environ deux semaines », souligne l’enquêtrice Ryan Eberline.

À lire > Elle tue sa fille de 3 ans et affirme que Bob l’éponge lui en a donné l’ordre

Bob l’éponge – Crédit : Nickelodeon

SpaceX : déploiement réussi du satellite espion NROL-87

Une séquence impressionnante filmée par un drone montre le lancement du satellite classifié NROL-87. C’est une fusée Falcon 9 qui s’est chargée de le mettre en orbite mercredi 2 février. Une autre vidéo dévoile en outre l’atterrissage du premier étage de la fusée. Une opération rondement menée par SpaceX !

À lire > SpaceX filme le décollage d’un satellite espion avec un drone

NROL-87 © SpaceX

The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett : les fans critiquent la voix synthétisée de Luke

Attentions spoilers. Les séries The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett mettent en scène Luke Skywalker. Pour recréer le physique juvénile du Maître Jedi emblématique, il a fallu notamment créer un deep fake. Jon Favreau a également révélé que sa voix avait été synthétisée par ordinateur via le logiciel Respeecher. Pas du goût de certains fans qui n’ont pas manqué de s’en offusquer sur Twitter.

À lire > Mandalorian, Boba Fett : la voix de Luke Skywalker est celle d’un ordinateur, les fans pètent un câble