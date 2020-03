Un monument en os de mammouth de 25 000 ans laisse les scientifiques perplexes

Crédit : Efraimstochter via Pixabay

Une équipe d’archéologues anglais, américains et russes viennent de découvrir une structure en os de mammouth sur le site Kostenki 11, dans un large complexe archéologique russe de 30 km², situé non loin de la frontière ukrainienne.

Un mystère vieux de 25 000 ans

La structure découverte est constituée d’un très grand nombre d’os de mammouth sans que l’on comprenne encore si ce lieu était simplement un refuge ou s’il servait une autre fonction. Si d’autres monuments comprenant des os du pachyderme disparu, et dont on nous avait promis le clonage pour 2015, ont été par le passé découverts en Russie, aucun n’atteint les 12,50 mètres de diamètre de celui qui fait l’objet de cette étude.

Cette structure construite il y a 25 000 ans est circulaire et sans entrée spécifiquement désignée, ce qui laisse à penser qu’il ne s’agit pas d’une simple maison d’habitation. Toutefois, les traces de bois brûlé qu’elle renferme tendraient à prouver qu’elle a servi d’abri durant les rudes hivers. Ce qui étonne surtout c’est la quantité d’os rassemblés. L’équipe y a ainsi dénombré 64 crânes et 51 mandibules.

Alexander Pryor, responsable de l’étude explique : « Les os de mammouth sont très lourds et une telle structure circulaire représente un énorme investissement en temps et en énergie pour les humains qui l’ont construite ». Il ajoute : « Elle signifiait clairement quelque chose pour eux et avait très probablement un aspect rituel, même si la structure a finalement eu également une utilité pratique ». Ceux qui se sentent une âme d’Indiana Jones, dont le 5e film est en préparation, ou de Lara Croft, l’héroïne du mythique jeu Tomb Raider, pourront tenter de résoudre l’un des nombreux mystères que renferme encore Kostenki.

